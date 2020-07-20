Шесть районов Днепра останутся без света: кого коснется

Отключение света в Днепре. vesti-k.ru

Во вторник, 21 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

улица Владимирская, 2-28; 1-17;

улица Леонтовича 1-47, 2-32;

улица Саксаганского 1-27, 2-30;

улица Сечевых Стрельцов, 91;

улица Карабиновская, 17-25;

улица Выборная, 1;

улица Данила Нечая, 5.

Соборный район:

улица Севастопольская, 31-73,54-64;

улица Марии Кюри 4-12, 11а-13;

переулок Диканский, 1-5,2-4, 2а-38, 3 / 1-27;

тупик Морской, 4-12, 7, 9;

улица Академика Баха 1-19, 10-16;

улица Набережная Победы, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46-б.

Чечеловский район:

улица Каверина, 1;

улица Кедрина, 51;

улица Макарова, 2а, 4а.

Новокодакский район:

переулок Волдайского, 1-11, 2-24;

улица Валдайская, 1-25, 2-34;

улица Первомайская, 45;

переулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;

улица Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;

улица Беломорская, 1-55, 4-50;

улица Добровольная, 1-51, 4-36;

улица Писемского, 2-84, 3-77;

улица Лысенко, 12, 14;

улица Рудная, 1-17, 2-26;

улица Леся Танюка, 3-37, 41-71, 2-72;

переулок Леся Танюка, 1-25, 16-24;

улица Навигационная, 2-18, 22, 44, 48-56, 60-68, 78, 80;

улица Братская, 1а, 25;

улица Днепрельстановская, 131-223, 140, 148-252;

улица Андрейченко, 2-8, 5-41;

улица Большая Диевская, 1-11, 2-16б; 418а, 430, 432-508;

улица Доблестная, 2;

улица Андрейченко, 14-66, 59-85;

переулок Покровский, 1-9, 2-16;

улица Белая балка, 1-9, 2-52;

улица Вагнера, 16-58, 23-63.

Индустриальный район:

улица Бутовая, 122-264, 103-291.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Боевая, 2-18;

улица Варваровская, 1,9,13-21;

улица Новочеркасская, 3-63,2-64;

улица Поленова, 1-59,2-60;

улица Гагринская, 8-38,27-71;

переулок Солончаковый, 1-15,1-19;

улица Гринченко, 109-117.

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