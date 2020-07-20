Шесть районов Днепра останутся без света: кого коснется
Отключение света в Днепре. vesti-k.ru
Во вторник, 21 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
улица Владимирская, 2-28; 1-17;
улица Леонтовича 1-47, 2-32;
улица Саксаганского 1-27, 2-30;
улица Сечевых Стрельцов, 91;
улица Карабиновская, 17-25;
улица Выборная, 1;
улица Данила Нечая, 5.
Соборный район:
улица Севастопольская, 31-73,54-64;
улица Марии Кюри 4-12, 11а-13;
переулок Диканский, 1-5,2-4, 2а-38, 3 / 1-27;
тупик Морской, 4-12, 7, 9;
улица Академика Баха 1-19, 10-16;
улица Набережная Победы, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46-б.
Чечеловский район:
улица Каверина, 1;
улица Кедрина, 51;
улица Макарова, 2а, 4а.
Новокодакский район:
переулок Волдайского, 1-11, 2-24;
улица Валдайская, 1-25, 2-34;
улица Первомайская, 45;
переулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;
улица Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;
улица Беломорская, 1-55, 4-50;
улица Добровольная, 1-51, 4-36;
улица Писемского, 2-84, 3-77;
улица Лысенко, 12, 14;
улица Рудная, 1-17, 2-26;
улица Леся Танюка, 3-37, 41-71, 2-72;
переулок Леся Танюка, 1-25, 16-24;
улица Навигационная, 2-18, 22, 44, 48-56, 60-68, 78, 80;
улица Братская, 1а, 25;
улица Днепрельстановская, 131-223, 140, 148-252;
улица Андрейченко, 2-8, 5-41;
улица Большая Диевская, 1-11, 2-16б; 418а, 430, 432-508;
улица Доблестная, 2;
улица Андрейченко, 14-66, 59-85;
переулок Покровский, 1-9, 2-16;
улица Белая балка, 1-9, 2-52;
улица Вагнера, 16-58, 23-63.
Индустриальный район:
улица Бутовая, 122-264, 103-291.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Боевая, 2-18;
улица Варваровская, 1,9,13-21;
улица Новочеркасская, 3-63,2-64;
улица Поленова, 1-59,2-60;
улица Гагринская, 8-38,27-71;
переулок Солончаковый, 1-15,1-19;
улица Гринченко, 109-117.
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