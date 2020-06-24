Шесть районов Днепра останутся без света: кого коснется
Отключение света в Днепре
В четверг, 25 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Баглия, 1 — 13, 2 — 14;
ул. Будапештская, 1 — 13, 2 — 14;
ул. Просвитянская, 1 — 15, 2 — 16;
ул. Украинки, 1 — 25, 2 — 26;
ул. Лаврова, 3 — 7, 2 — 10;
ул. Мариупольская, 3 ;
ул. Парашутная, 1/2;
ул. Проскуровская, 1 — 19, 2 — 18;
пер. Проскуровский, 1 — 5/2;
ул. Радистов, 7 — 21;
ул. Света, 1 — 23, 2 — 26;
пер. Сквозной, 3;
ул. Трамвайная, 12 — 28;
ул. Каруны, 123, 127;
ул. Вырового, 1 — 30;
ул. Лаврова, 9 — 19, 12 — 30;
пер. Вырового, 1а;
ул. Ясельная, 2 — 26, 1;
ул. Менжинского, 1 — 12;
пер. Радужный, 2 — 6;
пер. Снайперський, 1 — 3, 4 — 6;
пер. Шефский, 2 — 14, 19 — 21;
ул. Шефская, 138 — 122, 66 — 120, 59 — 119;
ул. Межевая, 4б;
ул. Алуштинская, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;
ул. Водопроводная, 75 — 77, 46;
ул. Лазаревская, 2 — 16;
ул. Тайговая, 23 — 71, 26 — 76;
пер. Тайговый, 2 — 10, 1;
ул. Приозерная, 20а.
Соборный район:
пр. Яворницкого, 26б, 28, 30, 32;
ул. Ефремова, 1, 3а, 3б, 7.
Чечеловский район:
ул. Изюмская, 1 — 107, 2 — 88, 94 — 134;
пер. Изюмский, 1 — 31, 2 — 10;
пер. 2-ий Изюмский, 1 — 31, 2 — 4;
туп. Клубничный, 32 — 74, 39 — 67;
туп. Школьный, 9 — 13, 19 — 23, 74 — 96;
пер. Общественный, 1 — 3;
ул. Крамского, 45 — 47, 46;
пер. Крамского, 3 — 33, 4 — 54, 60 — 61, 68 — 76;
ул. Хвойная, 25 — 69, 28 — 70, 99, 100;
ул. Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;
ул. Ново-Павелецкая, 21 — 51, 24 — 54;
ул. Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;
ул. Ново-Школьная, 75 — 105;
пер. Малый, 1 — 7, 15 — 27, 31 — 41, 54 — 70а, 72, 2 — 16, 9, 167a, 169б, 169г;
ул. Юности, 135а — 179б, 94 — 150, 105 — 131, 137 — 161.
Новокодакский район:
ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;
ул. Коммунаровская, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140;
пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;
ул. Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;
ул. Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;
ул. Можайского, 25 — 69, 40 — 84;
ул. Чорногорская, 35 — 75, 36 — 92, 79, 81, 96;
ул. Краснодонская, 2 — 60, 15 — 71;
пр. Металлургов, 45 — 65, 45б;
ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;
пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;
ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;
ул. Тупиковая, 18 — 42;
ул. Шишкина, 18а — 48, 19 — 57;
туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;
ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;
ул. Демократичная, 27 — 39, 34 — 42;
ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;
туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;
ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;
ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;
ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;
пл. Новокодакская, 4, 5, 7, 8, 8а, 9;
пр. Свободы, 191а, 203;
ул. Гвардейская, 20;
ул. Грузиновская, 38;
пер. Нагорный, 1 — 43, 2 — 28, 46, 50;
ул. Барвинок, 1. ГКБ №11, котельная, 26 — 64.
Самарский район:
ул. Дачная, 89 — 91;
ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3;
ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;
ул. Подсолнечная;
ул. 20-летия Победы, 6г, 10, 12, 16, 22, 22в, 26, 34а;
ул. Дрогобицкая, 105.
Шевченковский район:
ул. Владимирская, 2 — 28, 1 — 17;
ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;
ул. Сечовых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17 — 25;
ул.Выборная, 1;
ул. Староказацкая, 12, 13, 15;
ул. Троицкая, 2 — 8, 3а, 10;
пл. Троицкая, 1 — 3, 4 — 6.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.