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Шесть районов Днепра останутся без света: кого коснется

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
1,0 т.
Шесть районов Днепра останутся без света: кого коснется

Отключение света в Днепре

В четверг, 25 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Баглия, 1 — 13, 2 — 14;

  • ул. Будапештская, 1 — 13, 2 — 14;

  • ул. Просвитянская, 1 — 15, 2 — 16;

  • ул. Украинки, 1 — 25, 2 — 26;

  • ул. Лаврова, 3 — 7, 2 — 10;

  • ул. Мариупольская, 3 ;

  • ул. Парашутная, 1/2;

  • ул. Проскуровская, 1 — 19, 2 — 18;

  • пер. Проскуровский, 1 — 5/2;

  • ул. Радистов, 7 — 21;

  • ул. Света, 1 — 23, 2 — 26;

  • пер. Сквозной, 3;

  • ул. Трамвайная, 12 — 28;

  • ул. Каруны, 123, 127;

  • ул. Вырового, 1 — 30;

  • ул. Лаврова, 9 — 19, 12 — 30;

  • пер. Вырового, 1а;

  • ул. Ясельная, 2 — 26, 1;

  • ул. Менжинского, 1 — 12;

  • пер. Радужный, 2 — 6;

  • пер. Снайперський, 1 — 3, 4 — 6;

  • пер. Шефский, 2 — 14, 19 — 21;

  • ул. Шефская, 138 — 122, 66 — 120, 59 — 119;

  • ул. Межевая, 4б;

  • ул. Алуштинская, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;

  • ул. Водопроводная, 75 — 77, 46;

  • ул. Лазаревская, 2 — 16;

  • ул. Тайговая, 23 — 71, 26 — 76;

  • пер. Тайговый, 2 — 10, 1;

  • ул. Приозерная, 20а.

Соборный район:

  • пр. Яворницкого, 26б, 28, 30, 32;

  • ул. Ефремова, 1, 3а, 3б, 7.

Чечеловский район:

  • ул. Изюмская, 1 — 107, 2 — 88, 94 — 134;

  • пер. Изюмский, 1 — 31, 2 — 10;

  • пер. 2-ий Изюмский, 1 — 31, 2 — 4;

  • туп. Клубничный, 32 — 74, 39 — 67;

  • туп. Школьный, 9 — 13, 19 — 23, 74 — 96;

  • пер. Общественный, 1 — 3;

  • ул. Крамского, 45 — 47, 46;

  • пер. Крамского, 3 — 33, 4 — 54, 60 — 61, 68 — 76;

  • ул. Хвойная, 25 — 69, 28 — 70, 99, 100;

  • ул. Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;

  • ул. Ново-Павелецкая, 21 — 51, 24 — 54;

  • ул. Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;

  • ул. Ново-Школьная, 75 — 105;

  • пер. Малый, 1 — 7, 15 — 27, 31 — 41, 54 — 70а, 72, 2 — 16, 9, 167a, 169б, 169г;

  • ул. Юности, 135а — 179б, 94 — 150, 105 — 131, 137 — 161.

Новокодакский район:

  • ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;

  • ул. Коммунаровская, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140;

  • пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;

  • ул. Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;

  • ул. Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;

  • ул. Можайского, 25 — 69, 40 — 84;

  • ул. Чорногорская, 35 — 75, 36 — 92, 79, 81, 96;

  • ул. Краснодонская, 2 — 60, 15 — 71;

  • пр. Металлургов, 45 — 65, 45б;

  • ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;

  • пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;

  • ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;

  • ул. Тупиковая, 18 — 42;

  • ул. Шишкина, 18а — 48, 19 — 57;

  • туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;

  • ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

  • ул. Демократичная, 27 — 39, 34 — 42;

  • ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

  • туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;

  • туп. Степной, 10, 12;

  • ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

  • ул. Докучаева, 38;

  • ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;

  • ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

  • ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

  • ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

  • ул. Гарнизонная, 22/2;

  • ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;

  • пл. Новокодакская, 4, 5, 7, 8, 8а, 9;

  • пр. Свободы, 191а, 203;

  • ул. Гвардейская, 20;

  • ул. Грузиновская, 38;

  • пер. Нагорный, 1 — 43, 2 — 28, 46, 50;

  • ул. Барвинок, 1. ГКБ №11, котельная, 26 — 64.

Самарский район:

  • ул. Дачная, 89 — 91;

  • ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3;

  • ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;

  • ул. Подсолнечная;

  • ул. 20-летия Победы, 6г, 10, 12, 16, 22, 22в, 26, 34а;

  • ул. Дрогобицкая, 105.

Шевченковский район:

  • ул. Владимирская, 2 — 28, 1 — 17;

  • ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

  • ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

  • ул. Сечовых Стрельцов, 91;

  • ул. Карабиновская, 17 — 25;

  • ул.Выборная, 1;

  • ул. Староказацкая, 12, 13, 15;

  • ул. Троицкая, 2 — 8, 3а, 10;

  • пл. Троицкая, 1 — 3, 4 — 6.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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