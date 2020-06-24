Шесть районов Днепра останутся без света: кого коснется

В четверг, 25 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Баглия, 1 — 13, 2 — 14;

ул. Будапештская, 1 — 13, 2 — 14;

ул. Просвитянская, 1 — 15, 2 — 16;

ул. Украинки, 1 — 25, 2 — 26;

ул. Лаврова, 3 — 7, 2 — 10;

ул. Мариупольская, 3 ;

ул. Парашутная, 1/2;

ул. Проскуровская, 1 — 19, 2 — 18;

пер. Проскуровский, 1 — 5/2;

ул. Радистов, 7 — 21;

ул. Света, 1 — 23, 2 — 26;

пер. Сквозной, 3;

ул. Трамвайная, 12 — 28;

ул. Каруны, 123, 127;

ул. Вырового, 1 — 30;

ул. Лаврова, 9 — 19, 12 — 30;

пер. Вырового, 1а;

ул. Ясельная, 2 — 26, 1;

ул. Менжинского, 1 — 12;

пер. Радужный, 2 — 6;

пер. Снайперський, 1 — 3, 4 — 6;

пер. Шефский, 2 — 14, 19 — 21;

ул. Шефская, 138 — 122, 66 — 120, 59 — 119;

ул. Межевая, 4б;

ул. Алуштинская, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;

ул. Водопроводная, 75 — 77, 46;

ул. Лазаревская, 2 — 16;

ул. Тайговая, 23 — 71, 26 — 76;

пер. Тайговый, 2 — 10, 1;

ул. Приозерная, 20а.

Соборный район:

пр. Яворницкого, 26б, 28, 30, 32;

ул. Ефремова, 1, 3а, 3б, 7.

Чечеловский район:

ул. Изюмская, 1 — 107, 2 — 88, 94 — 134;

пер. Изюмский, 1 — 31, 2 — 10;

пер. 2-ий Изюмский, 1 — 31, 2 — 4;

туп. Клубничный, 32 — 74, 39 — 67;

туп. Школьный, 9 — 13, 19 — 23, 74 — 96;

пер. Общественный, 1 — 3;

ул. Крамского, 45 — 47, 46;

пер. Крамского, 3 — 33, 4 — 54, 60 — 61, 68 — 76;

ул. Хвойная, 25 — 69, 28 — 70, 99, 100;

ул. Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;

ул. Ново-Павелецкая, 21 — 51, 24 — 54;

ул. Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;

ул. Ново-Школьная, 75 — 105;

пер. Малый, 1 — 7, 15 — 27, 31 — 41, 54 — 70а, 72, 2 — 16, 9, 167a, 169б, 169г;

ул. Юности, 135а — 179б, 94 — 150, 105 — 131, 137 — 161.

Новокодакский район:

ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;

ул. Коммунаровская, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140;

пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;

ул. Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;

ул. Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;

ул. Можайского, 25 — 69, 40 — 84;

ул. Чорногорская, 35 — 75, 36 — 92, 79, 81, 96;

ул. Краснодонская, 2 — 60, 15 — 71;

пр. Металлургов, 45 — 65, 45б;

ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;

пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;

ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;

ул. Тупиковая, 18 — 42;

ул. Шишкина, 18а — 48, 19 — 57;

туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;

ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

ул. Демократичная, 27 — 39, 34 — 42;

ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;

ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;

пл. Новокодакская, 4, 5, 7, 8, 8а, 9;

пр. Свободы, 191а, 203;

ул. Гвардейская, 20;

ул. Грузиновская, 38;

пер. Нагорный, 1 — 43, 2 — 28, 46, 50;

ул. Барвинок, 1. ГКБ №11, котельная, 26 — 64.

Самарский район:

ул. Дачная, 89 — 91;

ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3;

ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;

ул. Подсолнечная;

ул. 20-летия Победы, 6г, 10, 12, 16, 22, 22в, 26, 34а;

ул. Дрогобицкая, 105.

Шевченковский район:

ул. Владимирская, 2 — 28, 1 — 17;

ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

ул. Сечовых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17 — 25;

ул.Выборная, 1;

ул. Староказацкая, 12, 13, 15;

ул. Троицкая, 2 — 8, 3а, 10;

пл. Троицкая, 1 — 3, 4 — 6.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.