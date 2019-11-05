Шесть районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 6 ноября, в нескольких районах Днепра отключат электричество.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по таким адресам:
Отключение света в Днепре
123ru.net
Индустриальный район:
ул. Калиновая, 65, 73, 75, 77, 79, 81;
ул. Ковалевской, 86, 88, 90.
Центральный район:
ул. Савченко, 96, 96а, 83;
ул. Флотская, 23, 34 — 44;
ул. Алексеенко, 65 — 85;
ул. Философская, 94, 94а.
Соборный район:
пр. Героев, 1в, 1к, 1м, 2а, 3д, 3, 13, 18;
спуск Кодакский, 6 — 54, 1 — 75;
пер. Мандрыковский;
ул. Феодосиевская, 7, 9;
пр. Гагарина, 33, 35, 43, 57;
ул. Севастопольская, 16, 2/6;
ул. Глобинская, 1, 2.
Самарский район:
ул. Вьетнамская, 77 — 137, 64 — 74;
пер. Марийский, 1 — 9, 12 — 14, 6;
ул. Марийская, 2 — 18, 1 — 11;
ул. Сахарова, 12;
ул. Солнечная, 1 — 5, 2 — 12, 13, 15;
ул. Эстафетная, 1 — 23;
ул. Олешковская, 92, 94, 98;
ул. Богородицкая, 117.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Янтарная, 1 — 37, 8 — 18;
ул. Солончаковая, 1 — 99, 6 — 88;
ул. Гринченко, 1 — 53, 55 — 103, 107 — 109, 54 — 34, 4 — 32, 105 — 109, 1 — 119;
ул. Гагринская, 1 — 71, 2 — 82;
ул. Трипольская, 1 — 15, 2 — 4;
пер. Солончаковый, 1 — 15, 4 — 18;
пер. Семипалатинский, 1;
ул. Циолковского, 2 — 26, 1 — 19;
пер. Янтарный, 5 — 35, 4 — 28;
ул. Варваровская, 27а, 73;
ул. Гусиная, 5 — 91, 6 — 142;
ул. Делегатская, 129 — 163, 118 — 168;
ул. Ингульская, 2 — 50, 3 — 59, 1;
пер. Ингульский, 2 — 8, 10 — 30, 3 — 13;
ул. Новочеркасская, 113 — 211, 88 — 152;
пер. Новочеркасский, 1 — 29, 2 — 24;
пер. Поленова, 2 — 62, 3 — 37;
пер. Робеспьера, 1 — 17, 27 — 29;
ул. Щукина, 59 — 115, 66 — 100.
Новокодакский район:
ул. Каменская, 3, 9;
ул. Ивасюка, 22, 26 — 38, 51;
ул. Авиационная, 23, 37, 39, 43, 45;
ул. 8 Марта, 1а, 1 — 57, 2 — 64;
ул. Олимпийская, 1 — 15;
пер. 8 Марта, 1 — 27, 2 — 22а;
ул. Тельмана, 25 — 49, 32 — 70, 51 — 115, 72 — 120;
ул. Ткаченко, 30 — 44а;
ул. Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;
ул. Жигулевская, 2 — 36, 1 — 37;
ул. Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;
ул. Порохова, 1 — 77, 2 — 64;
ул. Илюшина, 1 — 53, 2 — 44;
ул. Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;
ул. Цветочная, 1 — 25, 2 — 42;
пер. Гайдамакский, 1 — 117, 2 — 94;
ул. Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;
ул. Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;
ул. Лысенко, 3 — 27, 10 — 18;
ул. Вильямса, 167;
ул. Кондратюка, 282 — 292, 319 — 343;
ул. Алчевская, 2 — 24;
ул. Новостепная, 1 — 19, 2 — 24;
ул. Трехгорная, 1 — 27, 2 — 32;
ул. Приазовская, 1 — 35, 2 — 32;
ул. Автобусная, 1 — 35, 2 — 42;
ул. Валдайская, 29 — 41, 36 — 70;
ул. Охотничья, 1 — 19, 2 — 16;
пер. Боткинский, 1 — 19, 2 — 10;
ул. Февральская, 1 — 49, 2 — 42;
ул. Веселая, 1 — 19, 2 — 18;
пер. Донбасский, 1 — 31, 2 — 30;
ул. Марка Озерного, 1 — 35, 2 — 16;
ул. Рудная, 19 — 47, 28 — 56;
ул. Вильямса, 112 — 116а, 147 — 165;
ул. Спокойная, 1 — 59, 2 — 82;
туп. Железнодорожный, 1 — 25, 2 — 20;
ул. Гримау, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
ул. Воздухофлотская, 9, 10, 12;
ул. Новоорловская, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Кутузова, 8.
Ранее OBOZREVATEL в пяти районах Днепра и в Новомосковске предупредили о масштабном отключении воды для проведения аварийных работ и подготовки водопровода к работе в осенне-зимний период.
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