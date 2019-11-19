Семь районов Днепра останутся без света: названы адреса

В Днепре, 20 ноября, в семи районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света MRPL.city

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

бульвар Славы, 3м;

проспект Героев, 31; 31а, 29; 35;

ул. Набережная Победы, 132;

ул. Космическая, 19, 19а;

ул. Олеся Гончара, 11 — 21, 28 — 30;

ул. Чернышевского, 14 — 18.

Самарский район:

ул. Домодедовская, 20 — 128, 19 — 117;

ул. Подгорная, 44 — 104, 51 — 123;

ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 68;

ул. Кульчицкого, 1 — 119, 2 — 106, 39а, 72а, 74, 2 — 76, 1а — 39;

ул. Каширская, 22 — 38, 7 — 27;

ул. Чаплинская, 138 — 214, 203 — 387.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Кольчугина, 1 — 7;

ул. Кемеровская, 1 — 31;

ул. Черниговская, 4 — 88, 31 — 105;

ул. Гринченко, 338 — 384, 393 — 459;

ул. Петрозаводская, 191 — 215, 184 — 206;

ул. Парниковая, 1;

ул. Онежская, 225 — 227;

ул. Рабкоровская, 69а.

Новокодакский район:

ул. Данила Галицкого, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34;

ул. Тираспольская, 2;

ул. Старокороткая, 17 — 22;

ул. Гарнизонная, 2 — 22, 1 — 33;

ул. Станислава Ореховского, 3 — 19, 2 — 16, 22;

ул. Андрея Штогаренко, 1 — 17, 2 — 28;

ул. Карпатская, 3, 13 — 33, 20 — 36;

ул. Бриллиантовая, 2 — 6, 10 — 60, 1 — 57;

ул. Данилы Апостола, 10 — 44, 3 — 43;

ул. Юдина, 1-15, 28-46;

ул. Якова Островитянина, 1 — 7, 2 — 6;

ул. Громовая, 1 — 29, 2 — 32;

ул. А. Ахматовой, 1, 5 — 29, 2 — 36;

ул. Ногинская, 22, 24, 26 — 38, 37 — 49;

ул. Дунаевского, 1, 3, 2 — 16, 20;

ул. Авиационная, 2, 4в, 1 — 23;

ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

ул. Военно-Морская, 1 — 7, 2, 4, 8, 8 а, 11, 13 — 17;

ул. Волжская, 1, 2 — 12;

ул. Каменская, 2, 9.

Центральный район:

ул. Нахимова, 1 — 25, 2 — 24.

Индустриальный район:

ул. Белостоцкого, 2;

ул. Бердянская, 5;

ул. Малышева, 11;

ул. Артельная, 2.

Шевченковский район:

ул. Геофизическая, 1;

ул. Александра Кониского, 90 — 154, 121 — 193.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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