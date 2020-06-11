Семь районов Днепра останутся без света: адреса
В пятницу, 12 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район:
ул. Немировского 6-128, 27-47, 3;
ул. Владивостокская;
ул. Сержанта Литвищенко 142-198;
ул. Сиреневая 1-49;
ул. Профсоюзная 1-75, 63-67; 1А;
ул. Изобретателей 1-25;
ул. Гостеприимная 1-11;
ул. Дачная 89-91,
ул. Октябрьская 1А, 1Б, 3, 9а-13а,
Дома МЖБК,
ул. Эстафетная 9А, 11А, 13А,
Новокодакский район:
ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;
пр. Металлургов, 45-65, 45б;
ул. Беренге, 31-79, 117, 44-126;
пер. Беренге, 1-55, 2-54;
ул. Ковеля, 40-118, 43-109;
ул. Тупиковая, 18-42;
ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;
туп. Шишкина, 1-17, 2-18;
ул. Сеченова, 1-7, 2-32;
ул. Демократическая, 27-39, 34-42;
ул. Сумская, 28-84, 31-91;
туп. Клубничный, 1-37, 2-28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1-21, 2-20;
ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;
ул. Грозненская, 1-15, 2-22;
ул. Горная, 31-51, 32-36;
ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1-15, 4;
ФЛП Красногорский,
пос. Проминь 2-16, 1-5
пр. Ивана Мазепы, 51д, 51А, 53Б
ул. Рубежная 1,1a, 1 "б", 2-34
ул. Коммунаровская 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140,144-204 / 1, 151-169
пер. Малахитовый 1-15, 2-14,
ул. Гвоздичная 20-46, 29 -57,
ул. Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,
ул. Можайского 25-69, 40-84,
пер. Малахитовый 26,32,
ул. Черногорская 35-75, 36-92, 79,81,96, 100-108,
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Широкая, 1-43, 2-12;
пер. Покрышкина, 1-35, 2-26;
ул. Передовая, 229-361, 320-342;
ул. Робеспьера, 30-88, 45-103;
ул. Балхашский, 7-81, 6-78;
ул. Военных 5-23;
ул. Каруны 1, 2-10;
ул. Темина 1-7, 19, 2-24
Чечеловский район:
ул. Ивана Эзау, 15
Центральный район:
ул. Херсонская 13-19,30-34;
ул. Ульяновская 1
Индустриальный район:
просп. Слобожанский, 26, 35, 35б, 37
ул. Бердянская, 7-101
Соборный район:
ул. Лоцманская 1-19, 2-20;
ул. Ляшко-Попеля 13, 19а, 21-б;
спуск Лоцманский 10а, 13, 13д, 20, 21, 21а;
ул. Телевизионная 2
пер. Кипарисный 1-15,2-22,
ул. Симферопольская 55-61,
спуск. Балашовский 1-25,2-38,
пер. Летний 2-16
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