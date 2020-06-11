Семь районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 17:50, 11.06.2020

В пятницу, 12 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре
odessa-life.od.ua

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Немировского 6-128, 27-47, 3;

  • ул. Владивостокская;

  • ул. Сержанта Литвищенко 142-198;

  • ул. Сиреневая 1-49;

  • ул. Профсоюзная 1-75, 63-67; 1А;

  • ул. Изобретателей 1-25;

  • ул. Гостеприимная 1-11;

  • ул. Дачная 89-91,

  • ул. Октябрьская 1А, 1Б, 3, 9а-13а,

  • Дома МЖБК,

  • ул. Эстафетная 9А, 11А, 13А,

Новокодакский район:

  • ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

  • пр. Металлургов, 45-65, 45б;

  • ул. Беренге, 31-79, 117, 44-126;

  • пер. Беренге, 1-55, 2-54;

  • ул. Ковеля, 40-118, 43-109;

  • ул. Тупиковая, 18-42;

  • ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

  • ул. Сеченова, 1-7, 2-32;

  • ул. Демократическая, 27-39, 34-42;

  • ул. Сумская, 28-84, 31-91;

  • туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

  • туп. Степной, 10, 12;

  • ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

  • ул. Докучаева, 38;

  • ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

  • ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

  • ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

  • ул. Горная, 31-51, 32-36;

  • ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

  • ул. Гарнизонная, 22/2;

  • ул. Старокороткая, 1-15, 4;

  • ФЛП Красногорский,

  • пос. Проминь 2-16, 1-5

  • пр. Ивана Мазепы, 51д, 51А, 53Б

  • ул. Рубежная 1,1a, 1 "б", 2-34

  • ул. Коммунаровская 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140,144-204 / 1, 151-169

  • пер. Малахитовый 1-15, 2-14,

  • ул. Гвоздичная 20-46, 29 -57,

  • ул. Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

  • ул. Можайского 25-69, 40-84,

  • пер. Малахитовый 26,32,

  • ул. Черногорская 35-75, 36-92, 79,81,96, 100-108,

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Широкая, 1-43, 2-12;

  • пер. Покрышкина, 1-35, 2-26;

  • ул. Передовая, 229-361, 320-342;

  • ул. Робеспьера, 30-88, 45-103;

  • ул. Балхашский, 7-81, 6-78;

  • ул. Военных 5-23;

  • ул. Каруны 1, 2-10;

  • ул. Темина 1-7, 19, 2-24

Чечеловский район:

  • ул. Ивана Эзау, 15

Центральный район:

  • ул. Херсонская 13-19,30-34;

  • ул. Ульяновская 1

Индустриальный район:

  • просп. Слобожанский, 26, 35, 35б, 37

  • ул. Бердянская, 7-101

Соборный район:

  • ул. Лоцманская 1-19, 2-20;

  • ул. Ляшко-Попеля 13, 19а, 21-б;

  • спуск Лоцманский 10а, 13, 13д, 20, 21, 21а;

  • ул. Телевизионная 2

  • пер. Кипарисный 1-15,2-22,

  • ул. Симферопольская 55-61,

  • спуск. Балашовский 1-25,2-38,

  • пер. Летний 2-16

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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