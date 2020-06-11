Семь районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 12 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре odessa-life.od.ua

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

ул. Немировского 6-128, 27-47, 3;

ул. Владивостокская;

ул. Сержанта Литвищенко 142-198;

ул. Сиреневая 1-49;

ул. Профсоюзная 1-75, 63-67; 1А;

ул. Изобретателей 1-25;

ул. Гостеприимная 1-11;

ул. Дачная 89-91,

ул. Октябрьская 1А, 1Б, 3, 9а-13а,

Дома МЖБК,

ул. Эстафетная 9А, 11А, 13А,

Новокодакский район:

ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

пр. Металлургов, 45-65, 45б;

ул. Беренге, 31-79, 117, 44-126;

пер. Беренге, 1-55, 2-54;

ул. Ковеля, 40-118, 43-109;

ул. Тупиковая, 18-42;

ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;

туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

ул. Сеченова, 1-7, 2-32;

ул. Демократическая, 27-39, 34-42;

ул. Сумская, 28-84, 31-91;

туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

ул. Горная, 31-51, 32-36;

ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1-15, 4;

ФЛП Красногорский,

пос. Проминь 2-16, 1-5

пр. Ивана Мазепы, 51д, 51А, 53Б

ул. Рубежная 1,1a, 1 "б", 2-34

ул. Коммунаровская 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140,144-204 / 1, 151-169

пер. Малахитовый 1-15, 2-14,

ул. Гвоздичная 20-46, 29 -57,

ул. Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

ул. Можайского 25-69, 40-84,

пер. Малахитовый 26,32,

ул. Черногорская 35-75, 36-92, 79,81,96, 100-108,

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Широкая, 1-43, 2-12;

пер. Покрышкина, 1-35, 2-26;

ул. Передовая, 229-361, 320-342;

ул. Робеспьера, 30-88, 45-103;

ул. Балхашский, 7-81, 6-78;

ул. Военных 5-23;

ул. Каруны 1, 2-10;

ул. Темина 1-7, 19, 2-24

Чечеловский район:

ул. Ивана Эзау, 15

Центральный район:

ул. Херсонская 13-19,30-34;

ул. Ульяновская 1

Индустриальный район:

просп. Слобожанский, 26, 35, 35б, 37

ул. Бердянская, 7-101

Соборный район:

ул. Лоцманская 1-19, 2-20;

ул. Ляшко-Попеля 13, 19а, 21-б;

спуск Лоцманский 10а, 13, 13д, 20, 21, 21а;

ул. Телевизионная 2

пер. Кипарисный 1-15,2-22,

ул. Симферопольская 55-61,

спуск. Балашовский 1-25,2-38,

пер. Летний 2-16

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