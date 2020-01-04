Сделаю ремонт! На Днепропетровщине псевдо-работник горгаза обворовывал пенсионеров

В Каменском Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который якобы проводил проверку газового оборудования.

Мужчина приходил домой к гражданам, представлялся работником горгаза и якобы проводил плановую проверку оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Во время проверки мужчина находил "неисправности" и предлагал быстро и недорого сделать ремонт. Доверчивые люди давали деньги на детали, но "газовщик" не возвращался.

Полиция задержала злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Вольногорска. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. "Газовщику" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Работник горгаза ТВ плюс

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре мужчина пытался получить кредит на чужие документы. При оформлении денежного займа на 50 тысяч гривен гражданин предоставил поддельный паспорт.

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