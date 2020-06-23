СБУ анонсировала антитеррористические учения в Днепре

В Днепре 25 и 26 июня на одном из объектов критической инфраструктуры города состоятся плановые антитеррористические учения.

Тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. В них будут задействованы спецтехника и вооруженные правоохранители, сообщили в пресс-службе управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

На некоторых территориях областного центра возможно введение особого режима перемещения людей и транспортных средств.

Граждан призвали сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к определенным неудобствам и соблюдать правила личной безопасности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе российского наемника – 20-летнего жителя Донецка Сергея Любечского.