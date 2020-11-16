С заботой о днепрянах: качественное развитие медицинской и социальной отраслей города

В Днепре в рамках форума представители медицинской и социальной отраслей обсудили развитие этих направлений за последние годы. Во время выступлений спикеры поделились с аудиторией теми качественными преобразованиями, которые городские власти уже воплотили, и наметили планы на дальнейшую работу.

"Благодаря позиции городского головы Бориса Филатова, который понимает важность медицинской отрасли, она и развивается. За эти пять лет медицина в Днепре вышла на новый – вполне достойный уровень. Во-первых, из подчинения области городу вернули 29 лечебных учреждений. Они были в крайне ужасном состоянии, никто не занимался их развитием. Поэтому пришлось их восстанавливать заново.

Только за 2018-2020 годы на больницы вторичного уровня из городского бюджета было выделено около 1 млрд. грн. Прежде всего эти средства направлены на ремонт, приобретение различного медицинского оборудования, организацию паллиативной помощи, и, конечно же, на противодействие распространению коронавирусной инфекции. По первичному звену, то сегодня днепровские центры первичной медико-санитарной помощи обеспечены всем необходимым (медицинским оборудованием, компьютерами, подключением к сети Интернет).

Это позволяет центрам заключать договора на финансирование из Национальной службой здоровья Украины. Впрочем, город продолжает финансово поддерживать и помогать "первичке" – обновлять амбулатории, финансировать транспортные выплаты и тому подобное. Цель одна – и в дальнейшем развивать медицину, чтобы днепряне получали качественные медицинские услуги в современных условиях!" – отметил заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения ДМР Андрей Бабский.

Отрасль социальной защиты – еще одно направление, которое город развивает комплексно. Так, например, по словам директора Днепровского городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Натальи Биневский, за последние годы каждый отдел терцентра в разных районах города потерпел те или иные преобразования.

"Ремонтируются помещения, спортивные залы оборудуются необходимым инвентарем, беговыми дорожками, чтобы наши подопечные имели возможность заниматься спортом. Те улучшения, которые предлагаем руководству города провести в терцентре, воплощаются в жизнь. Нас слышат, прислушиваются, а затем – заботятся о горожанах, особенно об одиноких пожилых людях, кому не от кого ждать поддержки и помощи.

В качестве примера такой заботы можно назвать период карантина весной, когда наиболее уязвимыми оказались пенсионеры, люди с инвалидностью. К счастью, благодаря нашему мэру Борису Филатову эти люди не оказались один на один с бедой. Тогда глава Днепра инициировал создание "Площадки помощи", работа которой была организована на базе наших восьми отделов городского терцентра. За период карантина более 13 тыс. человек получили 192 тонны грузов помощи – это продукты и товары первой необходимости", – рассказала Наталья Биневская.

Город заботится обо всех, кто действительно в этом нуждается, в частности, и о чернобыльцах.

"В 2015 году финансирование всех чернобыльских программ было только на 3 млн грн. Как только только Борис Филатов стал мэром, он дал обещание, что финансирование будет увеличено, а не приостановлено или сокращено, как ходили слухи. Тогда финансирование было увеличено более чем дважды и составило 7 млн грн., а в этом году – уже 12,5 млн грн. Это не только различные программы, а целевая помощь вдовам, инвалидам, на проведение операций, оздоровления. Кстати, когда государство приостановило оздоровление чернобыльцев, город подставил плечо и сегодня ежегодно около 200 чернобыльцев Днепра оздоравливаются за счет городского бюджета в лучших санаториях Украины", – подчеркнул председатель Днепровской городского союза "Союз Чернобыль Украины" Игорь Турчин.

Днепр – единственный город в Украине, где успешно работают социальные проекты бесплатного отдыха детей и взрослых – лагеря "Дети Днепра", "Гордость Днепра" и "Золотой век".

"Такого нет нигде в Украине, чтобы власть организовала такие социальные проекты, инициатива создания которых принадлежит мэру Борису Филатову. Пенсионеры, работники коммунальных предприятий, различных отраслей имеют возможность совершенно бесплатно, с полноценным питанием, на берегу реки в зеленой зоне отдохнуть, завязать новые знакомства, наконец – просто перезагрузиться. И это не просто пребывание в лагерях, это еще и содержательный досуг с различными кружками. В целом почти 70 тыс. человек уже отдохнули в упомянутых лагерях. Есть невероятное количество положительных отзывов. Люди ждут следующий раз, чтобы обязательно к нам попасть. Конечно, это вдохновляет, и с каждым годом мы прилагаем все усилия, чтобы сделать условия пребывания еще более комфортными", – отметила директор КП "Оздоровление и отдых" ДМР Лилия Березовская.

Еще один социальный проект, который успешно реализует власть Днепра – Университет третьего возраста. За последние годы обучение здесь прошли почти 12 тыс. слушателей.

"Уже три года учусь в Университете третьего возраста и останавливаться не планирую. Это настолько интересно и познавательно, что передать не могу. Конечно, кроме дисциплин, новых знаний, это еще и новые знакомства, общение, досуг. До карантина посещали различные экскурсии, театры, музеи. С УТВ нам, пенсионерам, некогда скучать. Мы постоянно в работе, движении, делах, так сказать. Карантин внес свои коррективы, и учимся сейчас онлайн, но ничего страшного. Надеемся все, что уже совсем скоро встретимся на традиционных лекциях. Горжусь, что живу в Днепре, где городские власти делают такие проекты не один раз, а на постоянной основе", – добавила участница социального проекта "Университет третьего возраста" Елена Немировская.