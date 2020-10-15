Рыженко – о ситуации с COVID-19 в Днепре: у многих начинается психоз

Алина Рашевская Жизнь города 12:43, 15.10.2020 Обновлено: 12:52, 15.10.2020

Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова в круглосуточном режиме борются за жизни пациентов с COVID-19.

На данный момент в медучреждении находятся 120 тяжелобольных коронавирусом. Как рассказал на своей странице в Facebook главный врач больницы Сергей Рыженко, ради спасения их жизней сотня медиков буквально поселилась на работе.

По словам Рыженко, 20 самых тяжелых пациентов находятся в реанимации. 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, в медучреждение поступили пять рожениц с пневмониями.

"Возле них нет родных. И, как правило, эти тяжелые минуты они проводят наедине с врачами и сестрами. У многих развиваются психозы. Сто медиков Мечникова спасают жизни круглосуточно", – поделился Рыженко.

Скриншот.
Facebook/Сергей Рыженко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина начала входить в тяжелый сезон пандемии коронавируса, поэтому необходимо запретить развлекательные массовые мероприятия.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Лерос назвал кандидатов на пожизненное заключение за коррупцию из окружения Зеленского

Самолет Лукашенко отказались обслуживать в Германии

Ветеран АТО покончил с собой в День защитника Украины

Чикатило приговорен к расстрелу 28 лет назад: история самого кровавого маньяка СССР

В России восхитились Украиной после победы над Испанией в Лиге наций