Рыженко – о ситуации с COVID-19 в Днепре: у многих начинается психоз

Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова в круглосуточном режиме борются за жизни пациентов с COVID-19.

На данный момент в медучреждении находятся 120 тяжелобольных коронавирусом. Как рассказал на своей странице в Facebook главный врач больницы Сергей Рыженко, ради спасения их жизней сотня медиков буквально поселилась на работе.

По словам Рыженко, 20 самых тяжелых пациентов находятся в реанимации. 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, в медучреждение поступили пять рожениц с пневмониями.

"Возле них нет родных. И, как правило, эти тяжелые минуты они проводят наедине с врачами и сестрами. У многих развиваются психозы. Сто медиков Мечникова спасают жизни круглосуточно", – поделился Рыженко.

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