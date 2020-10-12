Рыженко о ситуации с COVID-19 в Днепре: многих привозят, когда они уже не дышат

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о плачевной ситуации с COVID-19 в Днепре.

По его словам, с каждым днем в городе ситуация становится все драматичнее. Об этом Сергей Рыженко написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очередь на компьютерный томограф больницы – сотни людей. У десятков пневмонии. Томограф технологически не остывает. Многих привозят, когда они уже не дышат. Трое, именно таких, в выходные погибли в первые минуты и часы сразу после поступления", – написал главврач больницы.

Также он сообщил, что персонал больницы очень уставший. Врачи и медсестры живут на работе и работают в две-три смены. Кроме того, маски раздавливают их лица и в результате образовываются кровоподтеки:

"Постоянное напряжение выматывает. Наибольший рост пневмоний в Днепре. Койки необходимо увеличивать. Начинаем чувствовать нехватку рук. Люди находятся в отрыве от близких. Больные зачастую истерят и паникуют. Каждый больной, оставшийся на работе, инфицирует десятки", – отметил Рыженко.

Главврач считает, что использование масок и перчаток имеет огромное значение. Но людей необходимо научить работать, выдерживая санитарные нормы.

На данный момент в больнице Мечникова разрабатывают программу спасения здоровья и жителей Днепра старшего поколения:

"Это выходит сегодня на первый план. Необходима витаминотерапия, закупка иммунных препаратов и своевременная лекарственная помощь. Тогда остановим смертность", – подчеркнул Рыженко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро 12 октября в Днепре коронавирусом заразились 6 653 человека, 162 из них – за последние сутки.