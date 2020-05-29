Рухнувший мост на Днепропетровщине снесут окончательно: "Укравтодор" озвучил планы

София Ковнир Жизнь города 14:40, 29.05.2020 Обновлено: 14:41, 29.05.2020

Государственное агентство автомобильных дорог Украины на месте рухнувшего моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области планируют построить новый.

Новый мост хотят построить в течение полугода, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает "Интерфакс-Украина".

Рухнувший мост на Днепропетровщине снесут окончательно
mil.gov.ua

"Понтонной переправой, надеюсь, мы будем пользоваться не более пяти-шести месяцев. За это время построим наш новый мост, потому что, согласно предварительному обследованию компаний, которые его обслуживали, мы уже не можем использовать существующие конструкции", – рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Он добавил, что это будет первый мост, построенный за время независимости Украины без перекрытия русла реки. Он будет возводиться с платформы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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Днепр Жизнь города

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