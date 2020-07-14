Резкое похолодание и дожди с грозами: появился свежий прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды в Днепре. Курская правда
Во вторник, 14 июля, Днепр накроют сильные дожди с грозами.
Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха резко опустится.
Так, температура воздуха составит +19 +21 градусов днем, ночью похолодает до +12 +14 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Прогноз погоды в Украине
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что баскетбольный клуб "Прометей" подписал контракт с центровым игроком из сборной Украины.
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