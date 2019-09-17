Решила сделать себе подарок: в Днепре женщина вызвала полицию на День рождения

В ночь на 16 сентября в полицию поступило сообщение о драке на ул. Нахимова в Днепре.

Прибывшие на место патрульные пообщались с мужчиной и женщиной, заявившими о нарушении, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

В Днепре женщина вызвала полицию на День рождения

Мужчина начал говорить правоохранителям, что речь идет не о драке, а о краже денег. Женщина сначала путалась в показаниях, а потом ошарашила полицейских неожиданным заявлением.

"Женщина путалась в объяснениях – сначала называла одну сумму, потом другую, а потом стала прыгать и сообщила полицейским, у нее сегодня день рождения и она решила сделать себе вот такой подарок – вызвать патруль и посмотреть как быстро он приедет", – сообщает пресс-служба.

Патрульные в свою очередь объяснили женщине, что таким образом она не только нарушает закон, но и подвергает опасности людей, которые могут в это время нуждаться в помощи полиции.

Более того, за ложный вызов на именинницу составили протокол об административном правонарушении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Дарницком районе Киева, на проспекте Николая Бажана, житель одной из квартир на 17-м этаже вылез в окно и хотел выпрыгнуть из него. Его жена позвонила правоохранителям, которым удалось отговорить мужчину от самоубийства.

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