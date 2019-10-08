Развлекался в ТЦ: жителей Кривого Рога возмутил пьяный полицейский в форме. Видео

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина в полицейской форме проводил время за выпивкой и игрой в боулинг.

Сотрудник полиции был замечен в ТРЦ "Юнион" на улице Героев АТО. Об этом сообщает Кривой Рог Life.

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Так, мужчина в погонах отдыхал в компании друзей, наслаждаясь игрой в боулинг и бокалом пива. Находился полицейский на службе или же курьез произошел в нерабочее время, неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Кировоградщине полицейский сбил велосипедиста. В результате ДТП местный житель получил серьезные травмы. Мужчину доставили в медучреждение, где он умер.

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