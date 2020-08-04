Разбросанные шприцы и стекла: в Днепре на ж/м Игрень уничтожают стихийные свалки

В Днепре на жилмассиве Игрень сотрудники коммунальных служб очищают местность от мусорных свалок. Чаще всего после отдыха недобросовестные жители оставляют бытовые отходы и множество иного хлама. Среди этого можно найти даже использованные шприцы и разбитые бутылки.

4 августа коммунальщики в очередной раз расчистили территорию от мусора. С помощью специальной техники было вывезено десятки пакетов с бытовыми отходами. Кроме того, работники очистили местность от ветвей деревьев, которые загораживали проход людям.

В Днепре на ж/м Игрень уничтожают стихийные свалки

В Днепре на ж/м Игрень уничтожают стихийные свалки

В Днепре на ж/м Игрень уничтожают стихийные свалки

По словам сотрудника предприятия Геннадия Бевза, на жилмассиве регулярно чистят территорию от мусора и вывозят его с помощью нескольких грузовых машин:

"Каждые одну-две недели мы убираем территорию. Стараемся содержать всё в чистоте, чтобы людям было приятно приехать и увидеть не грязь и мусор, а убранную территорию. За один раз мы вывозим около 5 грузовых машин с мусором", – рассказал Геннадий Бевз.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в межотопительный период Днепр активно готовится к зиме. От улицы Караваева до проспекта Ивана Мазепы проводится капитальный ремонт тепловых сетей.