Работали в сети: на Днепропетровщине поймали антиукраинских пропагандистов

В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность антиукраинских интернет-пропагандистов.

Двое местных жителей занимались распространением в социальных сетях запрещенных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Оперативники и следователи спецслужбы установили, что интернет-агитаторы размещали провокационный контент в соцсетях, в том числе запрещенный в Украине. Материалы, в частности, призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Во время обыска в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, которое осуществляется следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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