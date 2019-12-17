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17 декабря • обновлено в 12:51
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Работали в сети: на Днепропетровщине поймали антиукраинских пропагандистов

1.7т
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В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность антиукраинских интернет-пропагандистов.

Двое местных жителей занимались распространением в социальных сетях запрещенных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

На Днепропетровщине поймали антиукраинских пропагандистов

На Днепропетровщине поймали антиукраинских пропагандистов

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Оперативники и следователи спецслужбы установили, что интернет-агитаторы размещали провокационный контент в соцсетях, в том числе запрещенный в Украине. Материалы, в частности, призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Во время обыска в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, которое осуществляется следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в общежитии Днепра пьяный студент устроил ЧП. В порыве гнева парень разбил дверное стекло, вследствие чего серьезно порезал руку. Истекая кровью, дебошир продолжил срывать злость на соседях по общежитию, бросаясь на них с ножом и угрожая расправой.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
Служба безопасности Украины
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Убийцу Дарьи Белоус( труп в чемодане и на помойке) нашли, днепропетровские следователи?
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Федоров Федор
Федоров Федор
И это происходит там, откуда раздавалось массовое хруканье про т.н посадки за посты во ВКонтакте?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ах, милый добрый "совок" со статьёй за антисоветскую пропаганду и санкцией по ней "Наказывается лишением свободы на срок до трёх лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей.". Но тогда то был тоталитаризм и кровавая гэбня. То ли дело сейчас - свобода и демократия, да?
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