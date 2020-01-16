Работали с Европой: в Днепре "накрыли" крупный наркобизнес. Видео

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, которая занималась продажей наркотиков.

Поставка запрещенных препаратов осуществлялась из стран Евросоюза. Организатора наркобизнеса задержали во время получения очередной почтовой посылки, в которой находилось более 200 таблеток с опасными психотропными веществами, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Как удалось установить правоохранителям, психотропы заказывались через интернет у постоянного реализатора запрещенных препаратов. По имеющейся информации, ежемесячно наркодилеры получали в среднем четыре посылки с психотропными веществами, среди которых - MDMA, LCD. Злоумышленники реализовывали психотропы на территории области, используя боты в интернет-мессенджерах и службы курьерской доставки.

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Правоохранители задержали организатора наркобизнеса при получении одного из очередных почтовых отправлений, в котором находилось более 200 таблеток, содержащих особо опасные психотропные вещества. Во время ряда обысков у фигурантов дела также было выявлено нарколабораторию, которую злоумышленники организовали в обычной квартире многоэтажного дома, полностью обеспечив ее необходимым оборудованием, системой вентиляции и климат-контролем. В помещении они наладили полный цикл наркопроизводства.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам дела по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак впервые обнародовал свою декларацию, которую подал 28 декабря 2019 года, перед увольнением из спецслужбы. Данные появились на сайте НАПК после того, как законодательно был снят запрет на рассекречивание документов сотрудников СБУ. Примечательно, что Грицак стал первым, кто это сделал.

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