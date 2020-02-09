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9 февраля • обновлено в 18:55
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Игорь Кравченко

Работали для своих: в Днепре закрыли 6 подпольных казино. Фото

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Правоохранители Днепра обнаружили ряд залов игровых автоматов, которые работали "под прикрытием".

Как стало известно, казино закрыты для отвода глаз, но для постоянных клиентов работали в обычном режиме. Об этом сообщил Днепр оперативный.

Всего за три дня правоохранители прикрыли в Днепре 6 таких заведений.

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Сотрудники Департамента стратегических разработок изъяли 182 компьютера и 55 игральных автоматов. Общая стоимость оборудования - 2,2 миллиона гривен.

В Днепре закрыли 6 незаконных казино

В Днепре закрыли 6 незаконных казино

Днепр оперативный

В Днепре закрыли 6 незаконных казино

В Днепре закрыли 6 незаконных казино

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине за месяц "накрыли" более 300 нелегальных казино. После проведенных обысков были изъяты больше 3 тысяч единиц игрового оборудования и больше 180 тысяч гривен наличных.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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