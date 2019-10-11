Главная Новости
11 октября • обновлено в 17:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

"Бабье лето": какой будет погода в Днепре на выходных

938 Читать материал на украинском

На территории Днепра на выходных, 12 и 13 октября, ожидается потепление.

По данным Гидрометцентра, наступит очередное бабье лето, в течение выходных дней осадков не прогнозируется.

В субботу, 12 октября, температура воздуха ночью составит +6... +8 градусов, днем будет +15... +17.

Новости
Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

В воскресенье должно быть еще теплее - температура ночью составит +8... +10; днем +19... +21 градуса.

Прогноз погоды на 12-13 октября в Днепре

Прогноз погоды на 12-13 октября в Днепре

Проза

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полиция поймала банду, которая грабила женщин. В задержании участвовали пять патрульных экипажей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel