"Бабье лето": какой будет погода в Днепре на выходных

На территории Днепра на выходных, 12 и 13 октября, ожидается потепление.

По данным Гидрометцентра, наступит очередное бабье лето, в течение выходных дней осадков не прогнозируется.

В субботу, 12 октября, температура воздуха ночью составит +6... +8 градусов, днем будет +15... +17.

В воскресенье должно быть еще теплее - температура ночью составит +8... +10; днем +19... +21 градуса.

Прогноз погоды на 12-13 октября в Днепре Проза

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полиция поймала банду, которая грабила женщин. В задержании участвовали пять патрульных экипажей.

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