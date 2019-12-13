Пятница 13-е: появился свежий прогноз погоды в Днепре

В Днепре 13 декабря на протяжении всего дня будет влажно и облачно.

Осадки в пятницу не прогнозируются. Об этом сообщает Синоптик.

Появился свежий прогноз погоды в Днепре Униан

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -2 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 88-91%.

Осадков не предвидится. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:21, закат ожидается в 15:46.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Березинской двое мужчин устроили рукопашные бои. Вместо ринга они предпочли оживленную трассу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!