Пять районов Днепра останутся без света: список адресов

В четверг, 7 ноября, в нескольких районах Днепра отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре 7 ноября 1tulatv.ru

Света не будет по таким адресам:

Новокодакский район:

ул. 8-го Марта, 1а, 1 — 57, 2 — 64;

ул. Олимпийская, 1 — 15;

пер. 8-го Марта, 1 — 27, 2 — 22а;

ул. Тельмана, 25 — 49, 32 — 70, 51 — 115, 72 — 120;

ул. Ткаченко, 30 — 44а;

ул. Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;

ул. Гримау, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Воздухофлотская, 9, 10, 12;

ул. Новоорловская, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Кутузова, 8;

пер. Февральский, 1 — 3, 4 — 30;

ул. Февральская, 46 — 78, 51 — 75;

ул. Дунайская, 1 — 43, 2 — 48;

ул. Марка Озерного, 4 — 8, 8а, 37 — 55;

ул. 9 Мая, 1 — 57, 2 — 50;

ул. Охотничья, 19а — 45, 18 — 42;

ул. Мицкевича, 3 — 25, 2 — 22;

ул. Костюшко, 1 — 25, 2 — 28;

ул. Нежинская, 3 — 41, 2 — 36;

ул. Омская, 13, 15;

ул. Большая Диевская, 265, 265а;

ул. Вильямса, 90;

ул. Фермерская, 2а, 2б, 4, 14 — 90, 1 — 73;

ул. Костромская, 2 — 68, 5 — 33;

ул. Костюшко, 2, 2а;

ул. Славы, 1 — 99, 4 — 80;

пер. Славы, 2 — 16;

ул. Фурманова, 2, 2а, 5;

пер. Ключевой, 3 — 15, 18;

ул. Валуйского, 2 — 6;

ул. Забайкальская, 28, 30, 86.

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Терещенковская, 2,4;

ул. Лисиченко, 3, 5, 9, 11;

ул. Штормовая, 2 — 88, 1 — 73, 90 — 118, 77 — 109;

ул. Чайковского, 75, 79;

ул. Крюкова, 45 — 83, 26а — 44;

ул. Саранская, 8, 8а, 10;

ул. Таганрогская, 46 — 82а, 2 — 30, 1 — 29, 35 — 73.

Самарский район:

ул. Роторная, 2, 6, 10, 8/6, 12 — 22, 12а;

ул. Электрическая, 2 — 26, 1 — 9, 16а;

ул. Таманская, 17;

ул. Симоненко, 17, 26.

Соборный район:

ул. Севастопольская, 2, 6 — 16;

ул. Чернышевского, 3, 5, 5а;

ул. Глобинская, 1 — 5, 2 — 6;

пр-т Гагарина, 8, 31, 33.

Чечеловский район:

ул. Поточная, 2 — 80, 33 — 37, 55 — 115;

ул. Сосновая, 1 — 71, 2 — 46;

ул. Малевничая балка, 14а, 17а;

ул. Поточная, 3а, 5а, 9а, 9б;

пер. Утренний, 2 — 16, 1 — 37.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 5 ноября в студенческом общежитии №2 Днепровского национального университета имени Олеся Гончара студент выстрелил 17-летней девушке из пистолета в голову.

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