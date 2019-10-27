Пять районов Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре в понедельник, 28 октября, в нескольких районах отключат электричество.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
123ru.net
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;
ул. Магдебургского права 2, 4, 3а;
ул. Вячеслава Липинского, 10, 12;
просп. Дмитрия Яворницкого, 46;
ул. Короленко, 35 — 55;
ул. Святослава Храброго, 25 — 31;
ул. Бородинская, 49 — 51;
ул. Троицкая, 20а.
Самарский район:
ул. Кольская, 17, 19;
ул. Василия Симоненко, 18-28, 22а, 11 — 15;
ул. Электрическая, 15 — 27;
ул. Рассветная, 13-21, 15а, 15д, 13а, 13г;
ул. Космонавта Волкова, 11а;
ул. Роторная, 2, 2а, 6, 10, 8/6, 12-22, 12а.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Бажова, 2 - 20;
ул. Каруны, 7 - 31, 16 - 28;
ул. Луговская, 255;
просп. Мануйловский, 65, 73.
Новокодакский район:
ул. Вильямса, 95 - 145;
ул. Василия Стуса, 1 - 61, 2 - 60;
ул. Забайкальская, 1 - 93, 2 - 84;
ул. Толбухина;
ул. Фермерская, 2г;
ул. Мостовая, 199 - 235;
ул. Набережная, 38, 25а.
Индустриальный район:
ул. Батумская, 6г, 6б, 11.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев обязали раз в три-четыре года проводить поверку счетчиков горячей и холодной воды.
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