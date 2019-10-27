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27 октября • обновлено в 11:58
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Пять районов Днепра останутся без света: список адресов

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В Днепре в понедельник, 28 октября, в нескольких районах отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

123ru.net

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

  • ул. Магдебургского права 2, 4, 3а;

  • ул. Вячеслава Липинского, 10, 12;

  • просп. Дмитрия Яворницкого, 46;

  • ул. Короленко, 35 — 55;

  • ул. Святослава Храброго, 25 — 31;

  • ул. Бородинская, 49 — 51;

  • ул. Троицкая, 20а.

Самарский район:

  • ул. Кольская, 17, 19;

  • ул. Василия Симоненко, 18-28, 22а, 11 — 15;

  • ул. Электрическая, 15 — 27;

  • ул. Рассветная, 13-21, 15а, 15д, 13а, 13г;

  • ул. Космонавта Волкова, 11а;

  • ул. Роторная, 2, 2а, 6, 10, 8/6, 12-22, 12а.

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Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Бажова, 2 - 20;

  • ул. Каруны, 7 - 31, 16 - 28;

  • ул. Луговская, 255;

  • просп. Мануйловский, 65, 73.

Новокодакский район:

  • ул. Вильямса, 95 - 145;

  • ул. Василия Стуса, 1 - 61, 2 - 60;

  • ул. Забайкальская, 1 - 93, 2 - 84;

  • ул. Толбухина;

  • ул. Фермерская, 2г;

  • ул. Мостовая, 199 - 235;

  • ул. Набережная, 38, 25а.

Индустриальный район:

  • ул. Батумская, 6г, 6б, 11.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев обязали раз в три-четыре года проводить поверку счетчиков горячей и холодной воды.

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Место
Украина Днепр
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