Пять районов Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре в понедельник, 28 октября, в нескольких районах отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 123ru.net

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

ул. Магдебургского права 2, 4, 3а;

ул. Вячеслава Липинского, 10, 12;

просп. Дмитрия Яворницкого, 46;

ул. Короленко, 35 — 55;

ул. Святослава Храброго, 25 — 31;

ул. Бородинская, 49 — 51;

ул. Троицкая, 20а.

Самарский район:

ул. Кольская, 17, 19;

ул. Василия Симоненко, 18-28, 22а, 11 — 15;

ул. Электрическая, 15 — 27;

ул. Рассветная, 13-21, 15а, 15д, 13а, 13г;

ул. Космонавта Волкова, 11а;

ул. Роторная, 2, 2а, 6, 10, 8/6, 12-22, 12а.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Бажова, 2 - 20;

ул. Каруны, 7 - 31, 16 - 28;

ул. Луговская, 255;

просп. Мануйловский, 65, 73.

Новокодакский район:

ул. Вильямса, 95 - 145;

ул. Василия Стуса, 1 - 61, 2 - 60;

ул. Забайкальская, 1 - 93, 2 - 84;

ул. Толбухина;

ул. Фермерская, 2г;

ул. Мостовая, 199 - 235;

ул. Набережная, 38, 25а.

Индустриальный район:

ул. Батумская, 6г, 6б, 11.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев обязали раз в три-четыре года проводить поверку счетчиков горячей и холодной воды.

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