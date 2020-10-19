Пять районов Днепра останутся без света: адреса
Во вторник, 20 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по следующим адресам:
Новокодакский район:
улица Железнодорожная (город), 17, 19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Нигояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
улица Красноармейская, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;
улица Народная, 2-34;
переулок Ивана Сохача, 16, 21-31;
улица Славная, 1-49, 2-46;
улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 230а-244, 204/2-228а, 235-241, 252, 256а;
улица Весенняя, 1, 4-12;
переулок Неманский, 1-13, 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1, 2-12;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Приовражная, 1-15, 17-59;
переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21А, 4-20/2;
улица Коллективная, 3-35, 14-42;
улица Ватутина, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64;
переулок Белорусский, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,
улица Дружбы, 1-7, 2-20,
улица Курильская, 1-33, 2-36
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32
улица Ивана Вишневского, 1-21, 2-18
улица Мукачевская, 128-154, 101-119;
улица Зоряная, 1-37, 2-42;
переулок Варяжский, 2а, 2а, 1-13, 4-18;
улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;
улица Цветочная, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;
улица Гайдамакская, 30/2-86, 35-89;
улица Пороховая, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38, 38А, 1-37, 2-36;
улица Мытищинская, 1-39, 2-34;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16.
Самарский район:
улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290.
Чечеловский район:
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Щепкина, 8, 10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7;
улица Надежды Алексеенко, 80-125;
улица Флотская, 46-72;
улица Юрия Савченко, 90-94;
Шевченковский район:
улица Смежная;
улица Денисова;
переулок Денисова;
улица Росси, 21-65, 40-78;
переулок Платова;
переулок Паганини;
улица Бурденко;
переулок Нарвский;
улица Уютная, 1-25, 20-40;
переулок Чудский;
улица Баженова;
переулок Уютный;
улица Антина Синявского, 50-78.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица 230-й Стрелковой дивизии, 49-87, 50-84;
улица Петрозаводская, 452-500, 517-523, 520, 560;
улица Ингульская 318;
улица Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;
улица Житомирская, 274а, 276, 278, 284;
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 105-155, 6-104;
улица Вологодская, 2-12, 5-7;
улица Смольская, 1-137, 4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Гребинки, 1-35, 8-42;
улица Волоколамская, 3-31, 2-24;
улица Андрусенко, 2-34, 1-27, 12, 1-34;
улица Крылова, 4-12, 1-17;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Айвазовская, 1-23, 2-12;
улица Волочаевская, 1-7;
улица Голубовская, 1-9, 2-10;
улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;
улица Заводская, 1-7, 2-12;
улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;
переулок Портовый 1, 2-4;
улица Обходная, 2-4, 5;
переулок Обходной, 1-7, 4-6;
улица Халтурина, 1-27, 2-28, 7-27, 4-28;
улица Васнецова, 1-11, 2-10;
улица Искры, 1-5, 2-10;
улица Лепсе, 1-5;
улица Минакова, 3-7, 4-8;
улица Новороссийская, 1-9, 2-74;
улица Пожарная, 1-33, 2-38;
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2-8;
улица Сизранская, 1-19; 4-20;
улица Тагильская, 3-41, 4-40;
улица Тобольская, 1-19, 2-16;
улица Узловая, 3-19, 8-18;
улица Чапаева, 1-13, 4-10;
улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23;
улица Ковпака, 4-32;
улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374;
улица Терновая, 4а, 5;
улица Штормовая, 115-213, 120-222;
переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;
улица Чайковского, 103;
переулок Шатурский, 1-7, 2-8;
улица Шефская, 1-13, 2-22;
улица Широкая, 47-71, 18-36, 45, 16, 221;
улица Казахстанская, 1-7, 2-24;
переулок Казахстанский 5-23, 2-36;
улица Минусинская, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174;
переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;
переулок Окопный, 25;
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