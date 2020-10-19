Пять районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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Пять районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 20 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • улица Железнодорожная (город), 17, 19;

  • улица Щепкина, 3-15, 6;

  • проспект Нигояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

  • переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14

  • переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

  • улица Красноармейская, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;

  • улица Народная, 2-34;

  • переулок Ивана Сохача, 16, 21-31;

  • улица Славная, 1-49, 2-46;

  • улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 230а-244, 204/2-228а, 235-241, 252, 256а;

  • улица Весенняя, 1, 4-12;

  • переулок Неманский, 1-13, 2-24;

  • переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

  • улица Коллективная, 1, 2-12;

  • переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

  • улица Приовражная, 1-15, 17-59;

  • переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21А, 4-20/2;

  • улица Коллективная, 3-35, 14-42;

  • улица Ватутина, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64;

  • переулок Белорусский, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

  • улица Дружбы, 1-7, 2-20,

  • улица Курильская, 1-33, 2-36

  • переулок Товарищеский, 1-3, 2-6

  • улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

  • улица Ивана Вишневского, 1-21, 2-18

  • улица Мукачевская, 128-154, 101-119;

  • улица Зоряная, 1-37, 2-42;

  • переулок Варяжский, 2а, 2а, 1-13, 4-18;

  • улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;

  • улица Цветочная, 1-25, 2-42;

  • улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • улица Солнечная, 1-7, 2-22;

  • улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;

  • улица Гайдамакская, 30/2-86, 35-89;

  • улица Пороховая, 30-66, 37-83;

  • улица Жигулевская, 38, 38А, 1-37, 2-36;

  • улица Мытищинская, 1-39, 2-34;

  • улица Писемского, 21/1;

  • улица Порохова, 1-35, 2-28;

  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16.

Самарский район:

  • улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;

  • улица Полевая, 21-79, 64-118а;

  • улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

Чечеловский район:

  • улица Романа Шухевича, 22,24;

  • улица Щепкина, 8, 10-12, 17;

  • проспект Сергея Нигояна, 7;

  • улица Надежды Алексеенко, 80-125;

  • улица Флотская, 46-72;

  • улица Юрия Савченко, 90-94;

Шевченковский район:

  • улица Смежная;

  • улица Денисова;

  • переулок Денисова;

  • улица Росси, 21-65, 40-78;

  • переулок Платова;

  • переулок Паганини;

  • улица Бурденко;

  • переулок Нарвский;

  • улица Уютная, 1-25, 20-40;

  • переулок Чудский;

  • улица Баженова;

  • переулок Уютный;

  • улица Антина Синявского, 50-78.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица 230-й Стрелковой дивизии, 49-87, 50-84;

  • улица Петрозаводская, 452-500, 517-523, 520, 560;

  • улица Ингульская 318;

  • улица Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;

  • улица Житомирская, 274а, 276, 278, 284;

  • улица Майская, 1-9;

  • улица Одесская, 105-155, 6-104;

  • улица Вологодская, 2-12, 5-7;

  • улица Смольская, 1-137, 4-6;

  • улица Холодильная, 4-8;

  • улица Дальневосточная, 129-143;

  • улица Гребинки, 1-35, 8-42;

  • улица Волоколамская, 3-31, 2-24;

  • улица Андрусенко, 2-34, 1-27, 12, 1-34;

  • улица Крылова, 4-12, 1-17;

  • улица Раздельная, 1-35, 2-26;

  • улица Тургенева, 1-35, 2-30;

  • улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

  • улица Айвазовская, 1-23, 2-12;

  • улица Волочаевская, 1-7;

  • улица Голубовская, 1-9, 2-10;

  • улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;

  • улица Заводская, 1-7, 2-12;

  • улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;

  • переулок Портовый 1, 2-4;

  • улица Обходная, 2-4, 5;

  • переулок Обходной, 1-7, 4-6;

  • улица Халтурина, 1-27, 2-28, 7-27, 4-28;

  • улица Васнецова, 1-11, 2-10;

  • улица Искры, 1-5, 2-10;

  • улица Лепсе, 1-5;

  • улица Минакова, 3-7, 4-8;

  • улица Новороссийская, 1-9, 2-74;

  • улица Пожарная, 1-33, 2-38;

  • улица Осетинская, 3;

  • улица Промежуточная, 2-8;

  • улица Сизранская, 1-19; 4-20;

  • улица Тагильская, 3-41, 4-40;

  • улица Тобольская, 1-19, 2-16;

  • улица Узловая, 3-19, 8-18;

  • улица Чапаева, 1-13, 4-10;

  • улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23;

  • улица Ковпака, 4-32;

  • улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374;

  • улица Терновая, 4а, 5;

  • улица Штормовая, 115-213, 120-222;

  • переулок Штормовой, 5, 17-23, 4, 10-32;

  • улица Чайковского, 103;

  • переулок Шатурский, 1-7, 2-8;

  • улица Шефская, 1-13, 2-22;

  • улица Широкая, 47-71, 18-36, 45, 16, 221;

  • улица Казахстанская, 1-7, 2-24;

  • переулок Казахстанский 5-23, 2-36;

  • улица Минусинская, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174;

  • переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

  • переулок Окопный, 25;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 17-летняя студентка выбросилась с балкона многоэтажки

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