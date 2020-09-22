Пять районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 23 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Грузинская, 1-25, 2-36;

ул. Барвинок, 1-27, 66-98;

пер. Грузинский, 1-3, 2-4;

ул. Корсунская, 1-5, 2-18;

ул. Бардадыма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

ул. Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

ул. Старобазарна, 71-79, 26-40;

пл. Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;

ул. Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

ул. Речная, 1-29, 4-24;

ул. Алеутская, 12/1;

ул. Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Минская, 1-9,2;

пер. Перовской, 1-3,9;

ул. Тбилисская, 15-35,10-38;

ул. Знаменовская, 10,13-19;

пер. Знаменовской, 1-7,2-8.

Соборный район:

ул. Дорожная, 3-19, 2-42;

ул. Ереванская, 1-65, 2-80;

ул. Радостная, 1-67,2-64;

ул. Новогодняя, 2-52 / 1, 1-37;

ул. Мира, 1-43,6-56;

б-р Славы, 17, 17а, 19, 20, 21, 23;

просп. Героев, 30 (п.1,2,3,4), 30Д;

ул. Крутогорный спуск, 33.

Индустриальный район:

ул. Калнышевского, 14.

Самарский район:

ул. Гречко, 41-119; 76-106;

ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.

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