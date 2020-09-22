Пять районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 23 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Грузинская, 1-25, 2-36;
ул. Барвинок, 1-27, 66-98;
пер. Грузинский, 1-3, 2-4;
ул. Корсунская, 1-5, 2-18;
ул. Бардадыма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
ул. Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;
ул. Старобазарна, 71-79, 26-40;
пл. Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;
ул. Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
ул. Речная, 1-29, 4-24;
ул. Алеутская, 12/1;
ул. Тарана, 6-28, 9-41.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Минская, 1-9,2;
пер. Перовской, 1-3,9;
ул. Тбилисская, 15-35,10-38;
ул. Знаменовская, 10,13-19;
пер. Знаменовской, 1-7,2-8.
Соборный район:
ул. Дорожная, 3-19, 2-42;
ул. Ереванская, 1-65, 2-80;
ул. Радостная, 1-67,2-64;
ул. Новогодняя, 2-52 / 1, 1-37;
ул. Мира, 1-43,6-56;
б-р Славы, 17, 17а, 19, 20, 21, 23;
просп. Героев, 30 (п.1,2,3,4), 30Д;
ул. Крутогорный спуск, 33.
Индустриальный район:
ул. Калнышевского, 14.
Самарский район:
ул. Гречко, 41-119; 76-106;
ул. Полевая, 21-79; 64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.
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