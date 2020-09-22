Топ-темы:

Пять районов Днепра останутся без света: адреса

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
635
Отключение света в Днепре. Источник: Форпост Севастополь

В среду, 23 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Грузинская, 1-25, 2-36;

  • ул. Барвинок, 1-27, 66-98;

  • пер. Грузинский, 1-3, 2-4;

  • ул. Корсунская, 1-5, 2-18;

  • ул. Бардадыма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

  • ул. Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

  • ул. Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • пл. Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;

  • ул. Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

  • ул. Речная, 1-29, 4-24;

  • ул. Алеутская, 12/1;

  • ул. Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Минская, 1-9,2;

  • пер. Перовской, 1-3,9;

  • ул. Тбилисская, 15-35,10-38;

  • ул. Знаменовская, 10,13-19;

  • пер. Знаменовской, 1-7,2-8.

Соборный район:

  • ул. Дорожная, 3-19, 2-42;

  • ул. Ереванская, 1-65, 2-80;

  • ул. Радостная, 1-67,2-64;

  • ул. Новогодняя, 2-52 / 1, 1-37;

  • ул. Мира, 1-43,6-56;

  • б-р Славы, 17, 17а, 19, 20, 21, 23;

  • просп. Героев, 30 (п.1,2,3,4), 30Д;

  • ул. Крутогорный спуск, 33.

Индустриальный район:

  • ул. Калнышевского, 14.

Самарский район:

  • ул. Гречко, 41-119; 76-106;

  • ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

  • ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Никополь вынесли приговор неоднократно судимому 32-летнему убийце. Мужчина, который отбывал наказание за умышленное убийство, вышел из тюрьмы условно-досрочно.

УкраинаДнепр
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook