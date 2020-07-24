Пять районов Днепра останутся без света: адреса. img2.abo.media

В субботу, 25 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

улица Большая Диевская, 4, 8, 6-А;

улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38, 38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Мытищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16.

Соборный район:

Набережная Победы, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46б.

Шевченковский район:

улица Паникахи, 121, 119, 117;

Запорожское шоссе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55-а, 55-к;

улица П. Орлика, 54.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Боевая, 2-18;

улица Варваровская, 1, 9, 13-21;

улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;

улица Поленова, 1-59, 2-60;

улица Гагринская, 8-38, 27-71;

переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;

улица Гринченко, 109-117;

переулок Вольный, 3;

улица Захарченко, 4, 6;

проспект Мира, 18, 18л;

улица Малиновского, 48, 54, 58, 60, 48 А.

Индустриальный район:

улица Калиновая, 82, 82 А, 82 Б, 82 В, 84, 86, 88.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине газ для населения сбывали через заправки.