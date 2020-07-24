Пять районов Днепра останутся без света: адреса
Пять районов Днепра останутся без света: адреса. img2.abo.media
В субботу, 25 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Новокодакский район:
улица Большая Диевская, 4, 8, 6-А;
улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38, 38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Мытищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16.
Соборный район:
Набережная Победы, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46б.
Шевченковский район:
улица Паникахи, 121, 119, 117;
Запорожское шоссе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55-а, 55-к;
улица П. Орлика, 54.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Боевая, 2-18;
улица Варваровская, 1, 9, 13-21;
улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;
улица Поленова, 1-59, 2-60;
улица Гагринская, 8-38, 27-71;
переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;
улица Гринченко, 109-117;
переулок Вольный, 3;
улица Захарченко, 4, 6;
проспект Мира, 18, 18л;
улица Малиновского, 48, 54, 58, 60, 48 А.
Индустриальный район:
улица Калиновая, 82, 82 А, 82 Б, 82 В, 84, 86, 88.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине газ для населения сбывали через заправки.