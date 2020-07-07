Пять районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 07:30, 7.07.2020

Во вторник, 7 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

  • улица Ярославны;

  • улица Яровой;

  • улица Ивана Купала;

  • улица Радикальная;

  • переулок Дубининский;

  • улица Дубининская;

  • улица Белокаменная;

  • улица Нижнегородская;

  • с/т "Шиянка";

  • улица Краснобогатырская;

  • улица Палисадная;

  • улица Халхингольская;

  • улица Житная;

  • улица Гречко, 2-74, 1-39;

  • улица Домодедовская 19-117, 20-128;

  • улица Подгорная, 51-121, 44-104;

  • улица Полевая, 1-19, 2-62;

  • улица Чаплинская, 209-263, 142-216;

  • улица Каширская, 5-27, 18-38;

  • улица Гречко, 41-119, 76-107;

  • улица Полевая, 21-79, 64-118а;

  • улица Чаплинская, 387-265, 218-290;

  • улица Песчаная 1-5, 2-8;

  • улица Дежнева 69/1, 69/2, 120-152, 57-79;

  • улица Путевая, 3;

  • улица Нагатинская 1-19, 2, 4.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Малиновского, 17, 44а, 48а, 54, 58, 60, 60-а;

  • улица Боевая, 2-18;

  • улица Варваровская, 1, 9, 13-21;

  • улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;

  • улица Поленова, 1-59, 2-60;

  • улица Гагринская, 8-38, 27-71;

  • переулок Солончаковый 1-15, 1-19;

  • улица Гринченко 109-117;

  • улица Ферганская, 1-47, 4-4б;

  • улица Богомаза, 127-175, 124-154;

  • улица Трансформаторная, 1-53.

Центральный район:

  • улица Владимирская, 1-17, 2-28;

  • улица Кабардиновская 17-25;

  • улица Саксаганского 9-27, 2-30;

  • улица Леонтовича 1-47, 2-32;

  • улица Выборная, 1;

  • улица Ярослава Мудрого, 25, 27, 29, 35, 35а, 41, 43-49, 62;

  • улица Столярова, 5, 5б, 5г, 5д.

Соборный район:

  • спуск Крутогорный, 14, 16, 16а, 16д;

  • улица Барнаульская, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4;

  • улица Набережная Победы 65д, 67д, 124а, 124, 126, 126А, 128;

  • бульвар Славы 4, 4а, 5к, 5б, 6А.

Новокодакский район:

  • улица Коробова, 29а;

  • бульвар Рубиновый, 12, 18;

  • улица Шодуаровская, 6б, 10а;

  • ж/м "Красный камень", 29а;

  • ж/м Покровский, 5а, 5б, 5в;

  • улица Набережная Заводская, 119д, 117а, 103а;

  • улица Юрия Кондратюка, 4;

  • улица Сумская, 25-29, 29б, 26, 30;

  • улица Беринга, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;

  • улица Фланговая, 29-41, 53, 30-58;

  • улица Демократическая, 9-25, 10-32;

  • улица Докучаева, 24;

  • проспект Металлургов, 40-48, 50-54, 41, 41а, 43, 43а, 42.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.

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