Пять районов Днепра останутся без света: адреса

Пять районов Днепра останутся без света

В четверг, 18 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества. В это время работники "Днепровских электросетей" будут проводить техническое обслуживание линии, заводить кабеля и устанавливать счетчики.

Ориентировочно работы обещают закончить в период с 9:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Под отключение попали жители следующих адресов:

АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:

ул. Минская, 1 — 9;

пер. Перовской, 4 — 8;

пер. Знаменский, 2 — 8, 1 — 7;

ул. Знаменовская, 43, 20, 35;

ул. Тбилисская, 17 — 27, 12 — 36;

ул. Перовськой, 10;

ул. Мариупольская, 1 — 38;

ул. Парадная, 1;

ул. Трамвайная, 11 — 32;

ул. Араратская, 53 — 111, 60 — 124, 90/1;

ул. Байкальская, 60/2, 23 — 49, 22 — 48;

ул. Серезневского, 1 — 25, 2 — 26;

ул. Воронежская, 54/1, 55 — 57, 59 — 65 — 60;

ул. Макухи, 40 — 64, 47 — 71, 64 — 92, 73 — 99;

ул. Кривоноса, 85 — 141, 82 — 140;

ул. Образцова, 47 — 73, 58/1 — 86, 75 — 101, 88 — 114;

ул. Холодильная, 43.

СОБОРНЫЙ РАЙОН:

ул. Овражная, 1 — 7, 2 — 8.

САМАРСКИЙ РАЙОН:

ул. Дачная, 89 — 91;

ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;

ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;

Насосная станция.

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:

ул. Короленко, 1, 4а;

пл. Троицкая, 2а;

пр. Яворницкого, 65;

ул. Владимирская, 2 — 28, 1 — 17;

ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

ул. Сечовых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17 — 25;

ул. Выборная, 1.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;

ул. Коммунаровская, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 147, 112, 114, 122 — 140, 144 — 204/1, 151 — 169;

пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;

ул. Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;

ул. Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;

ул. Можайского, 25 — 69, 40 — 84;

пер. Больничный, 33;

ул. Краснодонская, 2 — 60, 15 — 71;

пр. Металлургов, 45 — 65, 45б;

ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;

пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;

ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;

ул. Тупиковая, 18 — 42;

ул. Шишкина, 18а — 48, 19 — 57;

туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;

ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

ул. Демократичная, 27 — 39, 34 — 42;

ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;

ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

ул. Горская, 31 — 51, 32 — 36;

ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;

ул. Белореченская, 70 — 94, 77 — 97;

ул. Беринга, 32, 34, 42;

ул. Добролюбова, 65 — 89, 70/2 — 98;

ул. Киевская, 69 — 89, 13 — 17, 23 — 39, 32 — 38, 2 — 30, 3 — 7;

ул. Корецкого, 1 — 15, 6 — 14;

ул. Лесная, 1 — 15, 6 — 14;

пр. Металлургов, 54 — 110;

ул. Проектная, 1 — 21, 2 — 16, 20 — 32, 21 — 33;

ул. Фланговая, 57 — 113, 60 — 108;

ул. Данилы Галицкого, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 51 — 65.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в среду, 17 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.