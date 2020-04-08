Пять районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 8 апреля, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
UBR.ua
Света не будет по следующим адресам:
Чечеловский район:
ул. Щепкина, 6 — 8, 7 — 15;
пер. Железнодорожный, 9 — 15, 12 — 14;
ул. Железнодорожная, 3 — 27, 24;
ул. Тесная, 2 — 34, 7 — 33;
просп. Сергея Нигояна, 4, 10 — 26, 40 — 42;
ул. Пограничная, 1 — 79, 2 — 24, 26 — 76;
ул. Хвойная, 2 — 24;
ул. Юности, 1 — 57, 2 — 44, 48;
ул. Доменная, 1 — 71, 4 — 70;
туп. Чухновского, 39;
ул. Бассейная, 85, 87;
ул. Амбулаторная, 3 — 15, 4 — 44;
ул. Баллистическая, 7 — 13, 26, 30, 32;
ул. Манисмановская, 15 — 69, 20 — 68;
ул. Силовая, 1 — 75, 2 — 78, 82, 84, 88а, 90, 94;
ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94;
ул. Пятихатки, 20.
Новокодакский район:
ул. Гастелло, 2 — 40, 5 — 51;
пер. Усть-Ильинский, 1 — 7, 2, 2а;
ул. Шушенская, 1 — 23, 2 — 22;
ул. Подгорная, 1 — 27, 2 — 16;
ул. Мукачева, 121 — 127, 156 — 178;
уд. Профессиональная, 1 — 47, 2 — 42;
пер. Хорольский, 1 — 11, 10 — 26, 27 — 31;
ул. Хорольская, 1 — 33, 2 — 46;
ул. Попова, 1 — 23, 2 — 24;
пер. Брюлова, 1 — 23, 2 — 30;
пер. Волынский, 1 — 9, 2 — 20;
пер. Дагестанский, 1 — 9, 2;
пер. Прямой, 1 — 13, 2 — 20;
ул. Прямая, 1 — 17, 2 — 18;
ул. Узбекская, 2 — 8, 3 — 7;
ул. Татарская, 24а-28е, 37 — 77, 40 — 68;
ул. Отважная, 24, 65, 65а;
ул. Дивизионная, 2 — 8, 5, 5а, 7а, 16, 16а, 25а;
ул. Всенародная, 37 — 89, 50 — 108;
ул. Казацкая, 1 — 17, 2 — 4а, 20, 22, 40а, 40б, 44, 57 — 63.
Амур-Нижнеднепровский район:
просп. Мануйловский, 2, 8;
ул. Джузеппе Гарибальди, 2, блок 11, 12, 13, 14, 15;
ул. Малиновского, 12, 16, 18;
ул. Прогрессивная, 3;
ул. Конноспортивная, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76, 82, 86;
ул. Мохова, 115е, 115ж, 115б, 131, 121а, 123а, 131а, 160 — 174а, 167д, 175а, 173б, 181 — 191, 183а, 185б, 187а, 213 — 227, 176 — 226, 244.
ул. Шпакова, 16, 18, 22, 26/3д;
ул. Рабкоровская, 75 — 105, 118 — 166, 108 — 116, 75;
ул. Передовая, 475 — 561, 548 — 668, 571а, 571б, 571в, 681 — 735;
ул. Стародубцева, 1 — 33, 2 — 42;
ул. Лазаревского, 1 — 15, 18 — 32;
ул. Белградская, 1 — 39, 2 — 42;
ул. Арктическая, 1 — 43, 2 — 88;
уд. Береговая, 238д;
пер. Восточный, 1 — 47, 2 — 52;
пер. Гуртовой, 9а, 11а, 17а, 13, 14;
ул. Гуртовая, 7 — 31, 56 — 78;
пер. Окопный, 1 — 23, 2 — 36;
ул. Казахстанская, 9 — 41, 73 — 141, 28/1 — 88, 90 — 146;
ул. Минусинская, 141;
ФЛП Клименко А.
Самарский район:
ул. Томская, 2 — 62, 5 — 61, 7а, 56а;
ул. Желтоводская, 1 — 27, 2 — 26;
пер. Томский, 1 — 17, 2 — 6;
ул. Наставников, 1 — 33, 2 — 36;
ул. Красногорская, 1.
Соборный район:
ул. Владимира Вернадского, 8, 13 — 17;
ул. Космическая, 19, 19а.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!