Пять районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 8 апреля, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре UBR.ua

Света не будет по следующим адресам:

Чечеловский район:

ул. Щепкина, 6 — 8, 7 — 15;

пер. Железнодорожный, 9 — 15, 12 — 14;

ул. Железнодорожная, 3 — 27, 24;

ул. Тесная, 2 — 34, 7 — 33;

просп. Сергея Нигояна, 4, 10 — 26, 40 — 42;

ул. Пограничная, 1 — 79, 2 — 24, 26 — 76;

ул. Хвойная, 2 — 24;

ул. Юности, 1 — 57, 2 — 44, 48;

ул. Доменная, 1 — 71, 4 — 70;

туп. Чухновского, 39;

ул. Бассейная, 85, 87;

ул. Амбулаторная, 3 — 15, 4 — 44;

ул. Баллистическая, 7 — 13, 26, 30, 32;

ул. Манисмановская, 15 — 69, 20 — 68;

ул. Силовая, 1 — 75, 2 — 78, 82, 84, 88а, 90, 94;

ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94;

ул. Пятихатки, 20.

Новокодакский район:

ул. Гастелло, 2 — 40, 5 — 51;

пер. Усть-Ильинский, 1 — 7, 2, 2а;

ул. Шушенская, 1 — 23, 2 — 22;

ул. Подгорная, 1 — 27, 2 — 16;

ул. Мукачева, 121 — 127, 156 — 178;

уд. Профессиональная, 1 — 47, 2 — 42;

пер. Хорольский, 1 — 11, 10 — 26, 27 — 31;

ул. Хорольская, 1 — 33, 2 — 46;

ул. Попова, 1 — 23, 2 — 24;

пер. Брюлова, 1 — 23, 2 — 30;

пер. Волынский, 1 — 9, 2 — 20;

пер. Дагестанский, 1 — 9, 2;

пер. Прямой, 1 — 13, 2 — 20;

ул. Прямая, 1 — 17, 2 — 18;

ул. Узбекская, 2 — 8, 3 — 7;

ул. Татарская, 24а-28е, 37 — 77, 40 — 68;

ул. Отважная, 24, 65, 65а;

ул. Дивизионная, 2 — 8, 5, 5а, 7а, 16, 16а, 25а;

ул. Всенародная, 37 — 89, 50 — 108;

ул. Казацкая, 1 — 17, 2 — 4а, 20, 22, 40а, 40б, 44, 57 — 63.

Амур-Нижнеднепровский район:

просп. Мануйловский, 2, 8;

ул. Джузеппе Гарибальди, 2, блок 11, 12, 13, 14, 15;

ул. Малиновского, 12, 16, 18;

ул. Прогрессивная, 3;

ул. Конноспортивная, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76, 82, 86;

ул. Мохова, 115е, 115ж, 115б, 131, 121а, 123а, 131а, 160 — 174а, 167д, 175а, 173б, 181 — 191, 183а, 185б, 187а, 213 — 227, 176 — 226, 244.

ул. Шпакова, 16, 18, 22, 26/3д;

ул. Рабкоровская, 75 — 105, 118 — 166, 108 — 116, 75;

ул. Передовая, 475 — 561, 548 — 668, 571а, 571б, 571в, 681 — 735;

ул. Стародубцева, 1 — 33, 2 — 42;

ул. Лазаревского, 1 — 15, 18 — 32;

ул. Белградская, 1 — 39, 2 — 42;

ул. Арктическая, 1 — 43, 2 — 88;

уд. Береговая, 238д;

пер. Восточный, 1 — 47, 2 — 52;

пер. Гуртовой, 9а, 11а, 17а, 13, 14;

ул. Гуртовая, 7 — 31, 56 — 78;

пер. Окопный, 1 — 23, 2 — 36;

ул. Казахстанская, 9 — 41, 73 — 141, 28/1 — 88, 90 — 146;

ул. Минусинская, 141;

ФЛП Клименко А.

Самарский район:

ул. Томская, 2 — 62, 5 — 61, 7а, 56а;

ул. Желтоводская, 1 — 27, 2 — 26;

пер. Томский, 1 — 17, 2 — 6;

ул. Наставников, 1 — 33, 2 — 36;

ул. Красногорская, 1.

Соборный район:

ул. Владимира Вернадского, 8, 13 — 17;

ул. Космическая, 19, 19а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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