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4 декабря • обновлено в 08:18
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Карина Бондаренко

Пять районов Днепра останутся без света: адреса

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В среду, 4 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Відкритий

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Алтайская, 13, Д/К №308;

  • ул. Алтайская, 19;

  • ул. Алтайская, 4а, Школа №51;

  • ул. Алтайская, 13, Д/К №308;

  • пер. Альпийский, 5а, Общежитие;

  • пер. Альпийский, 5а, Кондитерский цех;

  • пер. Альпийский, 1 — 5, 4 — 10;

  • ул. Выборгская, 14, Дом технического творчества;

  • ул. Гомельская, 15 — 29, 4 — 10;

  • ул. Гомельская, 23/3, сигнализация;

  • ул. Гомельская, 17а, ФОП Ломака;

  • ул. Могилевская, 19;

  • ул. Щепкина, 39, котельная;

  • ул. Щепкина, 34.

Индустриальный район:

  • ул. Батумская, 5, 7;

  • ул. Биляева, 4, 8, 10, 12;

  • ул. Биляева, 16;

  • ул. Генерала Захарченко, 10, 2и — 2к, 1и — 2к;

  • ул. Донецкое шоссе, 15;

  • пр. Мира, 18б, 18д — 18г, 18ж — 18е, 18в;

  • ул. Радищева, 12;

  • пр. Слобожанский, 109, 109а.

Соборный район:

  • ул. Архитектора Дольника, 10, 12 — 18;

  • ул. Вернадского, 35.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Березинская, 59, 66, 70, 72, 72а;

  • ул. Генерала Захарченко, 15;

  • ул. Глуховская, 25;

  • ул. Казахстанская, 9 — 41, 73 — 141, 28/1 — 88, 90 — 146;

  • ул. Лужниковая, 1 — 53, 2 — 22;

  • пер. Окопный, 1 — 23, 2 — 36.

Центральный район:

  • ул. Аптекарская балка, 15 — 89, 48 — 90;

  • ул. Вознесенская, 31 — 37, 26 — 32;

  • ул. Грушевского, 28 — 34, 38;

  • ул. Кабардинская, 1 — 17, 2 — 16;

  • ул. Кавалерийская, 22, ЧП "Созидатель";

  • ул. Кавалерийская, 28 — 44, 9 — 21;

  • ул. Канатная, 50 — 122, 3 — 21;

  • пр. Орлика, 19, 19а, 21, 21а;

  • пр. Поля, 107а, 107б;

  • ул. Рабочая, 2 — 14;

  • ул. Светлова, 39 — 49, 38 — 50;

  • ул. Троицкая, 39, 41, 44 — 42;

  • пр. Хмельницкого, 4г, 4в.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь с 2 на 3 декабря в Днепре пошел первый снег. В сети появилось видео жесткого ДТП на перекрестке улиц Макарова и Титова из-за гололеда.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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