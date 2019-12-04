Пять районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 4 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Відкритий

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Алтайская, 13, Д/К №308;

ул. Алтайская, 19;

ул. Алтайская, 4а, Школа №51;

ул. Алтайская, 13, Д/К №308;

пер. Альпийский, 5а, Общежитие;

пер. Альпийский, 5а, Кондитерский цех;

пер. Альпийский, 1 — 5, 4 — 10;

ул. Выборгская, 14, Дом технического творчества;

ул. Гомельская, 15 — 29, 4 — 10;

ул. Гомельская, 23/3, сигнализация;

ул. Гомельская, 17а, ФОП Ломака;

ул. Могилевская, 19;

ул. Щепкина, 39, котельная;

ул. Щепкина, 34.

Индустриальный район:

ул. Батумская, 5, 7;

ул. Биляева, 4, 8, 10, 12;

ул. Биляева, 16;

ул. Генерала Захарченко, 10, 2и — 2к, 1и — 2к;

ул. Донецкое шоссе, 15;

пр. Мира, 18б, 18д — 18г, 18ж — 18е, 18в;

ул. Радищева, 12;

пр. Слобожанский, 109, 109а.

Соборный район:

ул. Архитектора Дольника, 10, 12 — 18;

ул. Вернадского, 35.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Березинская, 59, 66, 70, 72, 72а;

ул. Генерала Захарченко, 15;

ул. Глуховская, 25;

ул. Казахстанская, 9 — 41, 73 — 141, 28/1 — 88, 90 — 146;

ул. Лужниковая, 1 — 53, 2 — 22;

пер. Окопный, 1 — 23, 2 — 36.

Центральный район:

ул. Аптекарская балка, 15 — 89, 48 — 90;

ул. Вознесенская, 31 — 37, 26 — 32;

ул. Грушевского, 28 — 34, 38;

ул. Кабардинская, 1 — 17, 2 — 16;

ул. Кавалерийская, 22, ЧП "Созидатель";

ул. Кавалерийская, 28 — 44, 9 — 21;

ул. Канатная, 50 — 122, 3 — 21;

пр. Орлика, 19, 19а, 21, 21а;

пр. Поля, 107а, 107б;

ул. Рабочая, 2 — 14;

ул. Светлова, 39 — 49, 38 — 50;

ул. Троицкая, 39, 41, 44 — 42;

пр. Хмельницкого, 4г, 4в.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь с 2 на 3 декабря в Днепре пошел первый снег. В сети появилось видео жесткого ДТП на перекрестке улиц Макарова и Титова из-за гололеда.

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