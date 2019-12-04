Пять районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 4 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Відкритий
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Алтайская, 13, Д/К №308;
ул. Алтайская, 19;
ул. Алтайская, 4а, Школа №51;
ул. Алтайская, 13, Д/К №308;
пер. Альпийский, 5а, Общежитие;
пер. Альпийский, 5а, Кондитерский цех;
пер. Альпийский, 1 — 5, 4 — 10;
ул. Выборгская, 14, Дом технического творчества;
ул. Гомельская, 15 — 29, 4 — 10;
ул. Гомельская, 23/3, сигнализация;
ул. Гомельская, 17а, ФОП Ломака;
ул. Могилевская, 19;
ул. Щепкина, 39, котельная;
ул. Щепкина, 34.
Индустриальный район:
ул. Батумская, 5, 7;
ул. Биляева, 4, 8, 10, 12;
ул. Биляева, 16;
ул. Генерала Захарченко, 10, 2и — 2к, 1и — 2к;
ул. Донецкое шоссе, 15;
пр. Мира, 18б, 18д — 18г, 18ж — 18е, 18в;
ул. Радищева, 12;
пр. Слобожанский, 109, 109а.
Соборный район:
ул. Архитектора Дольника, 10, 12 — 18;
ул. Вернадского, 35.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Березинская, 59, 66, 70, 72, 72а;
ул. Генерала Захарченко, 15;
ул. Глуховская, 25;
ул. Казахстанская, 9 — 41, 73 — 141, 28/1 — 88, 90 — 146;
ул. Лужниковая, 1 — 53, 2 — 22;
пер. Окопный, 1 — 23, 2 — 36.
Центральный район:
ул. Аптекарская балка, 15 — 89, 48 — 90;
ул. Вознесенская, 31 — 37, 26 — 32;
ул. Грушевского, 28 — 34, 38;
ул. Кабардинская, 1 — 17, 2 — 16;
ул. Кавалерийская, 22, ЧП "Созидатель";
ул. Кавалерийская, 28 — 44, 9 — 21;
ул. Канатная, 50 — 122, 3 — 21;
пр. Орлика, 19, 19а, 21, 21а;
пр. Поля, 107а, 107б;
ул. Рабочая, 2 — 14;
ул. Светлова, 39 — 49, 38 — 50;
ул. Троицкая, 39, 41, 44 — 42;
пр. Хмельницкого, 4г, 4в.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь с 2 на 3 декабря в Днепре пошел первый снег. В сети появилось видео жесткого ДТП на перекрестке улиц Макарова и Титова из-за гололеда.
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