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8 мая • обновлено в 10:44
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Карина Бондаренко
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Стрелял из окна многоэтажки: стало известно, как накажут подростка в Днепре

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За стрельбу из окна многоэтажного дома в Днепре 15-летнему подростку может угрожать уголовная ответственность.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили на сайте Национальной полиции.

На данный момент решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Стрелял из окна многоэтажки: стало известно, как накажут подростка в Днепре

Скриншот из видео

"Правоохранители установили, что 15-летний парень, находясь один дома, взял травматический пистолет и произвел несколько выстрелов из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома. Полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

Стрелял из окна многоэтажки: стало известно, как накажут подростка в Днепре

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры. Предварительно, подросток находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Друзья молодого человека из спортивной секции рассказали, что стрельбу он устраивает не впервые.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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