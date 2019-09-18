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18 сентября • обновлено в 18:28
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"Прям Coca-cola!" Жителей Днепропетровщины напугала вода из крана

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Жители поселка Соленое Днепропетровской области напуганы плохим качеством воды, которая поступает к ним из местного водопровода.

Видеозапись, на которой видно, что из-под крана течет очень грязная, мутная вода, опубликовал местный житель Vadim Treschov в группе Facebook "Солоне/Солонянський район".

В Соленом из крана течет вода ужасного качества

В Соленом из крана течет вода ужасного качества

В комментариях к видео жители других населенных пунктов сообщили о подобных проблемах.

На воду жалуются жители других населенных пунктов области

На воду жалуются жители других населенных пунктов области

Группа Facebook Солоне/Солонянський район

Жители поселка крайне недовольны качеством воды

Жители поселка крайне недовольны качеством воды

Группа Facebook Солоне/Солонянський район

Еще раньше, 2 августа на сайте президента появилась петиция в которой жители поселка просят помочь решить проблему с водоснабжением.

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"В пгт. Соленое состоянию на 02.08.2019 г. питьевая вода из кранов поставляемой местный водоканал невозможно пить а так же использовать для купания как взрослых так и детей, запах при наборе воды в емкости заставляет просто задержать дыхание, вода выдает очень не приятный запах будучи холодной при нагревании же запах усиливается в несколько раз", – сказано в тексте.

Отмечается, что после купания в такой воде у маленьких детей начались проблемы с пищеварением, рвота и расстройство желудка.

Люди опасаются, что использование этой воды опасно для жизни.

По состоянию на 16:00 18 сентября петиция набрала 197 подписей из 25 тыс. необходимых.

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Место
Украина Днепр
Теги
Экология ЖКХ
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70rus xxx
70rus xxx
то просто замечательно,тратится не надо.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот сейчас крымчане, особенно сильно захотели вернуться на Украину.
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