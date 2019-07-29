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"Просто звери!" Филатов оригинально "наказал" подчиненных за попытку утащить его авто

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Мэр Днепра Борис Филатов наградил "королей парковок", которые пытались утащить его "Мерседес" на штрафплощадку.

Игорь и Виталик - обычные сотрудники Инспекции по парковкам, созданной в мэрии совсем недавно, сообщил Борис Филатов на странице в Facebook.

"Они просто звери. Именно эти два парня позавчера хотели утащить мой "Мерседес" на штрафплощадку. Фактически - мои прямые подчинённые. Решившие упереть автомобиль мэра. Встретился, наградил, прогулялись на свежем воздухе, поговорили по работе", – написал городской голова.

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Мэр наградил своих подчиненных

Мэр наградил своих подчиненных

Facebook Бориса Филатова

Филатов увидел в своих подчиненных единомышленников:

"Шеф, мы не понимаем, ну почему к этой истории столько внимания? Мы же просто честно делали свою работу, правда?". "Альбертыч, чего столько людей удивились Вашей реакции? Ну в чём у Вас "подвиг"? Ну нарушил ваш водила, ну оштрафовали, ну не будет больше так делать. Проехали тему, в чём проблемы?". "Эх, если бы Вы знали, сколько сограждан пытаются нас "тупить". Особенно менты, бизнесюки и судейские. Кидаются драться, тычут в лицо "ксивы", орут, что "всё порешают". "Из разговоров с земляками. Говорю человеку: “Ты ж поставил своё авто прям на пешеходном переходе у 100-го лицея. Переставь". А он мне: "А я своего ребёнка в школу привёз". Его только свой ребёнок, похоже, интересует, а на других детей ему наплевать", – рассказал мэр.

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Также городской голова назвал свою работу "самой неблагодарной, которую на свете можно придумать":

"Эх, Игорь. Эх, Виталик. Наконец вслед за "Альбертычем", вы поняли, что у многих в Днепре Город заканчивается на пороге собственной квартиры. И что у нас с вами самая неблагодарная работа, которую на свете можно только придумать... Но мы же звери, правда? Потому что крокодилы никогда не пятятся назад. А ещё мы очень любим этот Город. Весь и целиком. А не только там, где себе удобно", – добавил Филатов.

Мэр наградил своих подчиненных

Мэр наградил своих подчиненных

Facebook Бориса Филатова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре эвакуировали машину Бориса Филатова.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
Днепр парковка награда
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