'Пропозиція' в Каменском: 'Доверие граждан - показатель успешного самоуправления на местах'

Представитель партии "Пропозиція" в Каменском, глава ОСН второго микрорайона Ара Хачатрян уверен, что сумма средств, выделяемых городом в рамках Бюджета участия, должна быть увеличена в разы. Сегодня на эту программу предусмотрено не более 1% городского бюджета.

По мнению Хачатряна, горожане должны иметь возможность самостоятельно определять, где им нужна детская площадка, лавочки, в какой локации проводить благоустройство. Объединяющую роль в этом вопросе должны взять на себя органы самоорганизации населения.

"Жители должны иметь возможность самим решать, где им нужна детская площадка, новый пешеходный тротуар, установка объектов благоустройства. А такие явления, как "лавочка от депутата" и уж, тем более, пиар на сделанном за бюджетные деньги, должны исчезнуть навсегда. Это принципы децентрализации и самоуправления, которые мы вместе с командой отстаиваем", - заявил Ара Хачатрян.

Ара Хачатряна считает, что уже сейчас Каменское готово к более масштабным проектам Бюджета участия. Для этого необходимо увеличить граничную сумму. На сегодняшний день она не превышает 200 000 гривен.

"Вот, например, прекрасная площадка для выгула собак была построена по проспекту Аношкина. Дело, конечно, важное и нужное, но я вас уверяю, что на левобережье в каждом дворе такой площадки не хватает. А живет здесь гораздо больше людей. Зато в каждом дворе есть пустырь, на котором только пыль, бурьяны да перекати-поле катаются. А ведь это идеальные места для мини-парков, волейбольных и баскетбольных площадок, мест для выгула домашних любимцев. Люди должны получить возможность изменить свой район, но всего 3,8 млн гривен на весь город для реализации подобных проектов явно недостаточно. Так зачем тогда тормозить процесс?" - спрашивает глава ОСН.

В качестве примеров представитель партии "Пропозиція" приводит другие города Украины, в которых Бюджет участия составляет десятки миллионов гривен. Сумма здесь растет из года в год. Ара Хачатрян настаивает: Бюджет участия Каменского должен быть увеличен уже в следующем году.

Предложение представителя партии "Пропозиція" заключается в следующем:

- увеличить общую сумму партиципаторного бюджета в Каменском в десятки раз;

- разделить общественные проекты на большие, средние и маленькие (с увеличением суммы финансирования вплоть до 1 млн гривен);

- организовать более эффективную разъяснительную кампанию и тренинги среди людей, которые готовы принять активное участие в благоустройстве своего района.

"Участие и доверие граждан - показатель успешного самоуправления на местах. Увеличение Бюджета участия - одна из многих задач, которые команда "Пропозиції" поставила перед собой", - подчеркнул Ара Хачатрян.

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