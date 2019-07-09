В Днепре обнаружили заболевание дирофиляриоз после укуса комара.

Отметили, что насекомые являются переносчиками инфекционных заболеваний, сообщил на пресс-конференции в Відкритом Владимир Чумак, главный инфекционист Днепра, заведующий 1-м отделением городской инфекционной больницы № 21.

"В основном среди насекомых переносчики инфекционных заболеваний - это комары и клещи. Весной и летом распространены болезнь Лайма и дирофиляриоз", – рассказал Чумак.

Комар Mosquitomagnet

По словам эксперта, переносчики болезни Лайма - клещи. Во второй стадии заболевания возможны поражения опорно-двигательного аппарата, сердечной мышцы, органов зрения. Это может даже привести к инвалидности. Но, если вовремя обратиться к врачу, удастся победить болезнь на начальном этапе.

"Недавно в Днепре мы констатировали у пациентки дирофиляриоз после укуса комара. Диагноз подтвердили хирурги больницы им. Мечникова. Через укус личинки глиста проникла в тело человека, и паразит жил и передвигался под кожей, пока его не удалили хирургическим путем", – отметил врач.

Владимир Чумак Відкритий

Чумак добавил, если с проблемами после укусов комаров обращаются редко, то после контакта с клещами - через стационар инфекционной больницы проходит до 300 человек каждый сезон.

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