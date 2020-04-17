Прохладно и пасмурно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 07:03, 17.04.2020

В пятницу, 17 апреля, в Днепре будет прохладная и пасмурная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов ночью, днем прогреет до +15...+17 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 17 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым сдвигам воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.

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