Прохладно и пасмурно: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 17 апреля, в Днепре будет прохладная и пасмурная погода.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов ночью, днем прогреет до +15...+17 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Погода в Украине 17 апреля
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым сдвигам воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.
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