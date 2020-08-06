Прогреет до +35: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:14, 6.08.2020

В четверг, 6 августа, погода в Днепре будет солнечной и жаркой.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +17 до +35 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 25-70%. Рассвет наступит в 05:20, закат ожидается в 20:10.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал небольшие дожди в Украине в течение августа.

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