Прогреет до +35: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В четверг, 6 августа, погода в Днепре будет солнечной и жаркой.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +17 до +35 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 25-70%. Рассвет наступит в 05:20, закат ожидается в 20:10.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал небольшие дожди в Украине в течение августа.