Прогреет до +34: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:34, 31.08.2020

В понедельник, 31 августа, в Днепре ожидается ясная погода.

На протяжении дня будет сохраняться высокая пожарная опасность. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +18 до +34 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 20-57%. Рассвет наступит в 05:55, закат ожидается в 19:24.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придут дожди с первых дней осени.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

ВСУ подавили беспилотник российских наемников на Донбассе – ООС

Лукашенко опять вышел на улицу с автоматом: опубликовано новое фото

Помпео обсуждал с Зеленским "пагубные" инвестиции Китая и агрессию России

Заместитель Кравчука в ТКГ готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР"

Донбасская пустошь