Прогреет до +34: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Погода в Днепре. babruysk.by
В понедельник, 31 августа, в Днепре ожидается ясная погода.
На протяжении дня будет сохраняться высокая пожарная опасность. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +18 до +34 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 20-57%. Рассвет наступит в 05:55, закат ожидается в 19:24.
Скриншот Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придут дожди с первых дней осени.
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