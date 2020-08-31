Прогреет до +34: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 31 августа, в Днепре ожидается ясная погода.

На протяжении дня будет сохраняться высокая пожарная опасность. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +18 до +34 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 20-57%. Рассвет наступит в 05:55, закат ожидается в 19:24.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придут дожди с первых дней осени.

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