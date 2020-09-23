Прогреет до +27: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:23, 23.09.2020

В среду, 23 сентября, погода в Днепре будет солнечной.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +8 до +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 15-80%. Рассвет наступит в 06:27, закат ожидается в 18:36.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в среду, 23 сентября, будет сухой и теплой, однако ночью температура воздуха будет низкой.

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Днепр Жизнь города

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