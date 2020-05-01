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1 мая • обновлено в 08:16
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Карина Бондаренко
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Прогреет до +25! Синоптики прогнозируют солнечную погоду 1 мая в Днепре

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В пятницу, 1 мая, в Днепре ожидается по-настоящему летняя погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцента, температура воздуха днем будет держаться на отметке +23...+25 градусов, ночью похолодает до +8...+10.

Осадков в этот день не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 1 мая

Погода в Украине 1 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в мае погода на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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