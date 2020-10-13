Прогреет до +24: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 13.10.2020

Во вторник, 13 октября, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

Утро и день будут пасмурными, и только вечер порадует ясным небом. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 47-92%. Рассвет наступит в 06:56, закат ожидается в 17:55.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября.

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Днепр Жизнь города

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