Прогреет до +22! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 07:05, 29.04.2020

В субботу, 25 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов ночью, днем прогреет до +20...+22 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 29 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Днепр Жизнь города

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