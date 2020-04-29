Прогреет до +22! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

В субботу, 25 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов ночью, днем прогреет до +20...+22 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Погода в Украине 29 апреля
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.
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