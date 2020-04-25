Прогреет до +21! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 07:30, 25.04.2020

В субботу, 25 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов ночью, днем прогреет до +14...+16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 25 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, в одной из аптек Днепра на улице Большой Диевской реализовывают товары, предназначенные для благотворительности.

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Днепр Жизнь города

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