Прогреет до +18! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

В понедельник, 13 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов ночью, днем прогреет до +16...+18 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Погода в Украине 13 апреля
Как писал OBOZREVATEL ранее, вУкраину с понедельника, 13 апреля, придет холодный атмосферный фронт, который обусловлен циклоном над Балтийским морем. В некоторых регионах он обусловит не только похолодание, но и дожди, а также даже снег.
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