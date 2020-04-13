Прогреет до +18! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

В понедельник, 13 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов ночью, днем прогреет до +16...+18 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 13 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, вУкраину с понедельника, 13 апреля, придет холодный атмосферный фронт, который обусловлен циклоном над Балтийским морем. В некоторых регионах он обусловит не только похолодание, но и дожди, а также даже снег.

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